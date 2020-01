Fatiga crónica, un mal que aqueja a los jóvenes

Se examinaron a 10 mil niños y adolescentes

Cuando un niño pequeño que conozcas se acerque a ti y te diga que está cansado, no le recuerdes que en el pasado hacias el doble de trabajo y que aún así te levantabas a cumplir con tus deberes al día siguiente. Esto es una práctica muy común entre los adultos que se creen mejores que las nuevas generaciones. Sin embargo, un estudio llevado a cabo por la Universidad DePaul y el Hospital de Niños Lurie podría darle la razón a los menores de edad, ya que muchos jóvenes viven con fatiga crónica no diagnosticada.

Este trastorno puede alterar gravemente la vida normal y es posible que la persona afectada no pueda llevar a cabo sus actividades habituales, ir a la escuela, salir y ver a sus amigos o continuar con sus pasatiempos.

La doctora Esther Crawley, quien funge como asesora médica no remunerada para la sociedad ME / CFS de Sussex y Kent, explica que el síndrome de fatiga crónica pediátrica es una enfermedad importante, ya que es relativamente común y también muy incapacitante con una amplia gama de impactos en el niño, la familia y los sistemas de atención médica.

"Los niños y adolescentes con SFC tienen fatiga incapacitante severa que dura al menos 3 meses. Tienen síntomas adicionales, que incluyen dolores de cabeza, problemas para dormir, problemas cognitivos, dolor de garganta, dolores y molestias musculares, náuseas y mareos. El malestar post-esfuerzo es un síntoma central y el más útil al hacer un diagnóstico. Los niños experimentan un aumento en la fatiga, malestar general y síntomas después de un aumento en el esfuerzo. Para muchos, esto significa que asisten a 1 o 2 días de escuela, antes de sentirse demasiado mal para asistir a la escuela", explica Crawley.





El estudio de la fatiga crónica en la infancia

Para llegar a su conclusión, el profesor de psicología en la Universidad DePaul, Leonard A. Jason, dirigió un estudio de siete años para evaluar a más de diez mil niños y adolescentes en el área de Chicago.

"Cuando se habla de una afección que es tan debilitante como esta, la respuesta de atención médica no ha sido buena. No hay tantos médicos capacitados y capacitados para diagnosticar y tratar esta enfermedad, y nuestro sistema de atención médica no ha hecho un gran trabajo al tratar de ayudar a las personas afectadas", lamentó Jason.

Y es que los investigadores encontraron que menos del 5% de los jóvenes en el estudio que dieron positivo para encefalomielitis mialgica / síndrome de fatiga crónica (EM / SFC) habían sido diagnosticados previamente con la enfermedad, siendo los jóvenes afroamericanos y latinos los que tenían el doble de probabilidades de vivir con EM / SFC no diagnosticado.





"Los investigadores seleccionaron una muestra aleatoria de 10,119 jóvenes de 5 a 17 años de 5,622 hogares. La primera etapa fue una entrevista telefónica con padres y cuidadores sobre la salud y el comportamiento de sus hijos y adolescentes. Faltar a la escuela debido a la fatiga fue uno de los síntomas comunes entre los jóvenes que mostraron un mayor riesgo de tener ME / CFS, y fue una señal de alerta para los padres, dijo Jason.

De los que dieron positivo por teléfono, 165 jóvenes fueron a exámenes médicos y psiquiátricos. Después de las evaluaciones, un equipo de médicos hizo diagnósticos finales. Los jóvenes recibieron un diagnóstico de EM / SFC si cumplían los criterios para las definiciones de casos. De los 42 jóvenes diagnosticados con EM / SFC, solo 2 (4,8%) habían sido diagnosticados previamente con la enfermedad.

La prevalencia de EM / SFC pediátrico fue del 0,75%, que es un poco menos del 1%, con una mayor prevalencia entre los jóvenes afroamericanos y latinos en comparación con sus pares caucásicos", se puede leer en el comunicado original emitido por la Universidad DePaul.

Hay que destacar que aún no se entienden las causas del Síndrome de Fatiga Crónica y que por ello es difícil de diagnosticar. Algunos autores creen que se debe a una infección viral, estrés psicológico o a una combinación de factores.

Antes, cuando aún no se le reconocía como una condición médica, se trataba de un diagnóstico controvertido, pero ahora ya está aceptada como un estado que requiere atención.

Sus síntomas son los siguientes:

+ Fatiga grave

+ Malestar post-esfuerzo

+ sentirse no descansado después de una noche de sueño

+ insomnio crónico

+ dolor muscular

+ dolores de cabeza frecuentes

+ dolor en múltiples articulaciones

+ dolor de garganta frecuente

+ Concentración reducida

Si sientes alguno de estos, acude al médico y platícale los signos. Él te indicará las medidas que crea convenientes para tu situación.





