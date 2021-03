¿Tu bebé tiene manchas en la piel? Puede tratarse de parche salmón

¿Tu bebé tiene manchas en la piel? Es probable que al revisar todo su cuerpo en busca de probables alteraciones te encuentres con algunas manchitas rojas en su rostro u otras partes del cuerpo, pero no te preocupes, se trata de un fenómeno conocido como parche salmón o marca de la cigüeña.

Se trata de un tipo común de marca de nacimiento que se observa en los recién nacidos y que casi siempre es temporal.

El término médico para el parche salmón en bebés, de acuerdo con MedlinePlus es nevo simple y se estima que, en promedio, un tercio de todos los recién nacidos presentan estas manchas temporales en la piel.

¿Cómo reconocer el parche salmón o marca de cigüeña en los bebés?

El parche salmón en bebés puede distinguirse de otro tipo de manchas en la piel porque luce generalmente de color rosa y es plana. Muchas veces el bebé ya nace con dicha marca, aunque en algunos casos, la va desarrollando en los primeros meses de vida.

En la mayoría de los casos, los bebés presentan el parche salmón o marca de cigüeña en zonas como:

-Frente

-Párpados

-Nariz

-Labio superior

-Parte posterior del cuello

Aunque puede causar preocupación ver estas marcas en la delicada piel de los bebés, lo cierto es que no hay nada de qué preocuparse, pues no causa ningún dolor o molestia y suele desaparecer por sí sola en aproximadamente 18 meses, sin la necesidad de un tratamiento. Las marcas en la parte posterior del cuello por lo general no desaparecen.

El médico pediatra puede diagnosticar el parche salmón simplemente mirándola y no se requiere de ningún examen. Solo en caso de que la mancha dure más de tres años se podría considerar la posibilidad de un tratamiento con láser para eliminarla.

De acuerdo con información de la Universidad de Stanford, retomada por Vix, el parche salmón ocurre en los bebés debido al estiramiento o dilatación de los vasos sanguíneos que se encuentran bajo su delicada piel.

Cuando el bebé llora, es normal que las manchas se hagan más claras u oscuras, al igual que cuando se expone al pequeño a cambios de temperatura o si se ejerce presión sobre las marcas con las yemas de los dedos.

Tipos de manchas en bebés

Existen dos tipos principales de parche salmón en los bebés: el beso de ángel y la picadura de cigüeña. En el primer caso, se trata de manchas rosadas que aparecen principalmente en la frente de los bebés.

En el segundo caso, se trata de manchas rojas con contorno irregular que aparecen en la nuca y la espalda del pequeño. Pueden tardar más en desaparecer o incluso, no hacerlo nunca, como es el caso de las que afectan la nuca.

Los nombres de los tipos de manchas en bebés surgen por creencias en las que se afirma que los ángeles podían bajar del cielo para bendecir a los recién nacidos y dejarles una pequeña marca en su frente o que, al ser transportados por la cigüeña, el animal rozaba su afilado pico durante el vuelo con la parte trasera de la cabecita del bebé, causando la marca.

Recuerda que si notas que tu bebé tiene manchas en la piel debes evitar automedicarlo con pomadas y otros remedios naturales, pues su piel es extremadamente delicada y podrías causar un daño. Lo mejor es visitar al pediatra para que haga la evaluación.

