Terapia con plasma ayudaría a prevenir covid grave en adultos mayores

07/01/2021 19:12 hrs.

La terapia de plasma convaleciente administrada de manera temprana podría ayudar a prevenir el covid en adultos de la tercera edad, revela un estudio publicado el 6 de enero en The New England Journal of Medicine (NEJM), que sugiere que hacerlo antes en el curso de la enfermedad tendría un mejor efecto para prevenir la covid-19 grave en los adultos mayores.

El NEJM menciona que el plasma de convalecencia administrado en personas hospitalizadas no ha tenido éxito quizá porque los anticuerpos deben ser suministrados antes de lo que se está haciendo.

Terapia con plasma vs infección grave: ¿una opción para evitar el covid en adultos de la tercera edad?

La Food and Drug Administration (FDA) explica que el plasma es la parte líquida amarilla de nuestra sangre que contiene anticuerpos y que el plasma de convalecientes (persona recuperada de una enfermedad) puede contener anticuerpos contra el coronavirus.

"Proporcionar el plasma convaleciente a las personas que se encuentran hospitalizadas luchando contra la covid-19 puede ayudarlas a su recuperación", explica la FDA

¿Es seguro el tratamiento con plasma convaleciente?

Mayo Clinic informa que la sangre generalmente es muy segura y que todavía no se ha comprobado el riesgo de contraer la covid-19 del plasma convaleciente de las personas que se han recuperado, pero que esto no hace que dicho tratamiento esté libre de algunos riesgos como los siguientes:

+ Daño a pulmones y dificultad para respirar

+ Infecciones como hepatitis B y C o VIH

+ Reacciones alérgicas

El National Institute of Health (NIH) señala que actualmente no existen suficientes datos para que el panel de directrices de tratamiento del coronavirus recomiende a favor o en contra del uso de plasma convaleciente para el tratamiento de la covid-19.

¿Qué descubrieron los científicos?

Los autores del estudio publicado en The NEJM realizaron un ensayo aleatorio doble ciego controlado con placebo de plasma convaleciente contra el SARS-CoV-2 en personas de la tercera edad dentro de las 72 horas posteriores al inicio de sus síntomas leves.

Descubrieron que en 13 de 80 pacientes que recibieron plasma convaleciente y en 25 de 80 personas administradas con el placebo se desarrolló una enfermedad respiratoria grave, pero los investigadores vieron una reducción del riesgo de casi el 50% (48%).

"La administración temprana de plasma convaleciente de títulos altos contra el virus causante de la covid-19, el SARS-CoV-2, a personas de la tercera edad levemente infectadas redujo la progresión del coronavirus", concluyeron los expertos sobre esta opción para evitar el covid en adultos de la tercera edad.