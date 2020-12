Las personas con hijos presentan menos síntomas de depresión

FERNANDO GUEVARA 14/12/2020

14/12/2020 10:57 hrs.

Formar una familia es uno de los sueños más importantes de muchas personas, hay muchas cosas que te pueden hacer feliz y ayudar a tener una mejor salud al procrear una familia, pero, ¿tener hijos te hace más feliz? Hoy te respondemos esta incógnita.

No hay un camino claro que te lleve a la felicidad, pero muchas personas que tienen hijos dicen sentirse plenas y felices.

¿Tener hijos te hace más feliz?

La Doctora Katherine Nelson-Coffey, realizó un estudio acerca de los padres y la felicidad o bienestar de la vida con hijos, donde encontró que las personas más felices son las que tienen hijos.

El estudio titulado "En defensa de la paternidad: los hijos están asociados con más alegría que miseria", examinó la relación entre ser padres y el bienestar.

Este estudio, se realizó en parte para analizar qué tan ciertas eran esas teorías que apuntaban que las personas con hijos eran más miserables y se sentían más insatisfechos en su vida.

Las personas con hijos son más felices

El análisis consistió en la revisión de tres estudios, la Doctora Katherine Nelson-Coffey reveló que al realizar cuestionarios a personas con y sin hijos, se encontró que aquellos que eran padres y madres reportaron niveles más altos de felicidad.

En el primer estudio, se analizó si los padres evaluaban su vida de forma más positiva que las personas sin hijos. En el segundo, si se sentían relativamente mejor en el día a día que quienes no tenían hijos. En el tercero, si obtenían más sentimientos positivos al cuidar de sus hijos, en comparación con otras actividades diarias.

Los resultados de todos los estudios, y que formaron la conclusión de esta investigación, es que contrario a lo que se puede pensar, padres y madres reportaron niveles más altos de felicidad, emociones positivas y sentido de la vida, que las personas sin hijos.

Las personas con hijos presentan menos síntomas de depresión

Otro estudio publicado en la revista Plos One concluye que el efecto de los hijos sobre el bienestar de sus padres es diferente según la edad o el momento del ciclo vital de los progenitores. Las personas mayores de 50 años y con hijos independizados, están más satisfechas con la vida y presentan menos síntomas de depresión que quienes no tuvieron descendencia.

Los hijos son un apoyo social en la madurez

El estudio señala que dependiendo de la etapa de la vida, los efectos de la paternidad son diferentes y sugiere que los aspectos positivos dominan conforme se va envejeciendo. "Entre otros beneficios, los hijos ejercen un papel importante como apoyo social para sus padres en las etapas maduras de la vida", señalaron los autores del estudio.

Tener hijos te hace más feliz, pero recuerda que la felicidad no tiene un camino claro, cada persona puede ser feliz a su manera, así es que si no quieres tener hijos eso no significa que no puedas ser feliz.

(Con información de: Bebés y más y Muy Interesante)