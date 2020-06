Síntomas de desprendimiento de placenta en el embarazo

Toda mujer embarazada debe conocer los síntomas de desprendimiento de placenta, pues es una de las complicaciones más graves en la gestación

SUSANA CARRASCO 11/06/2020

11/06/2020 13:31 hrs.

El desprendimiento de placenta en el embarazo es considerado como una de las complicaciones más graves durante esta etapa y aunque no es tan frecuente, es fundamental que toda mujer en espera de un bebé sepa cómo reconocer los síntomas más comunes de este problema.

La placenta conecta al feto con el útero de la madre y permite que reciba los nutrientes, la sangre y el oxígeno que necesita para desarrollarse correctamente. Cuando ocurre un desprendimiento de placenta, también conocido como separación de la placenta, se separa de la pared interna del útero antes de que nazca el bebé, poniendo en riesgo la vida tanto del pequeño como de la madre.

La mayoría de las veces, solo se separa una parte de la placenta, aunque en otras, se separa por completo, especialmente a partir del tercer trimestre, lo que puede disminuir o bloquear el suministro de oxígeno y nutrientes del bebé y causar un fuerte sangrado. Para que estés atenta a esta complicación, te decimos cuáles son los síntomas de desprendimiento de placenta y cómo debes actuar al reconocerlos.

Desprendimiento de placenta

Nadie sabe con exactitud por qué ocurre un desprendimiento de placenta, pero la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., señala que entre las causas más comunes se encuentran las siguientes situaciones:

-Antecedentes de desprendimiento en otros embarazos

-Presión arterial alta

-Enfermedades del corazón

-Sufrir un golpe o traumatismo en el vientre

-Fumar y beber en el embarazo

El desprendimiento de placenta con frecuencia aparece de manera repentina y si no se trata, pone en peligro a la madre y al bebé.

Los síntomas de desprendimiento de placenta que no debes pasar por alto son:

-Hemorragia vaginal

-Dolor abdominal y de espalda

-Sensibilidad o rigidez uterina

-Contracciones muy constantes, una tras otra

El dolor abdominal y de espalda suele comenzar de forma repentina, mientras que la cantidad de sangrado vaginal puede variar mucho, incluso hay casos en que este síntoma no se presenta, de acuerdo a Mayo Clinic.

Complicaciones

Algunas embarazadas experimentan un desprendimiento de placenta lento, conocido como desprendimiento crónico, y en esos casos se produce un ligero e intermitente sangrado vaginal, lo que podría hacer que el bebé no crezca tan rápido como se esperaba y que tenga un bajo nivel de líquido amniótico.

Ante cualquier cambio, molestia y sobre todo, sangrado vaginal en el embarazo, se debe buscar ayuda médica de emergencia, pues dejarlo pasar pone en riesgo a la madre porque puede producir un shock, problemas de coagulación e insuficiencia renal, mientras que en el bebé causa crecimiento insuficiente, nacimiento prematuro y hasta muerte fetal.

Si el desprendimiento de placenta es pequeño, es probable que el médico recomiende reposo en cama detener la hemorragia y las complicaciones, si es moderada, será necesaria la hospitalización y si es muy grave, será necesaria una cesárea de emergencia.

¿Se puede prevenir el desprendimiento de placenta?

Hasta ahora, no hay una forma de poder prevenir el desprendimiento de placenta y sus complicaciones, pero si puedes disminuir ciertos factores de riesgo antes y durante el embarazo, como dejar de fumar, no consumir drogas ni alcohol, así como cuidar los niveles de presión arterial. En caso de sufrir un accidente o un golpe en el vientre, debes buscar atención médica inmediata, incluso si no tienes molestias.

Si ya tuviste un desprendimiento de placenta en embarazos anteriores, habla con tu ginecólogo antes de volver a embarazarte para que te diga cuáles son las mejores formas de reducir el riesgo de otro desprendimiento.

