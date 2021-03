Conforme pasan los años y se envejece es normal que el cuerpo cambie y se lleguen a presentar algunas enfermedades, por lo que es muy importante prestar atención a síntomas cardíacos que pueden indicar un problema mayor.

Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, las enfermedades cardiovasculares, principalmente la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, son la principal causa de mortalidad mundial y una de las principales causas de discapacidades.

De acuerdo al estudio antes mencionado, las enfermedades cardiovasculares se duplicaron entre 1990 y 2019, pasando de 271 millones a 523.

Síntomas cardíacos a los que hay que prestar atención

Son diversos los síntomas que pueden alertar sobre problemas cardíacos tales como cefaleas, cansancio, opresión precordial al esfuerzo, pérdida temporal de consciencia en pacientes hipertensos, mareos, polidipsia y poliuria en pacientes con diabetes no diagnosticada. Sin embargo, la Fundación Española del Corazón señala como principales síntomas de las patologías cardiovasculares más frecuentes estos tres:

Angina de pecho estable

La angina de pecho es uno de los síntomas que indica un problema en las arterias coronarias y que afecta a las personas mayores comprendidas entre los 65 y 75 años. La angina de pecho estable se muestra cuando se realiza ejercicio físico o se experimentan ciertas emociones y se alivia y desaparece en reposo. No obstante, es uno de los síntomas que puede alertar de posibles problemas cardíacos más graves.

(Foto: Pinterest)

Arritmias

Es normal que los latidos se alteren en momentos puntuales, como cuando se realizan actividades físicas o cuando se sufren situaciones de estrés. Pero si no hay una causa que lo justifique, las arritmias frecuentes son motivo de consulta médica, especialmente en el caso de personas mayores, más aún si existen patologías cardiacas previas y/o problemas de tensión arterial alta.

La Fundación Española del Corazón señala que las arritmias pueden pasar desapercibidas, pero en algunos pacientes sí provocan palpitaciones, mareos, síncopes, dolor torácico o pérdida de conocimiento. Lo habitual es que, cuando se dan, todos estos síntomas no se presenten al mismo tiempo, sino que se manifieste alguno de ellos o una combinación de varios.

(Foto: Freepik)

Insuficiencia cardíaca

La insuficiencia cardíaca es otra patología que se puede combatir con un diagnóstico precoz, pero que también puede pasar desapercibida. Entre sus principales síntomas suelen estar el cansancio por esfuerzos que antes no lo causaban, la sensación de ahogo al estar acostado o tos seca y persistente motivada por la retención de líquido en los pulmones; sensaciones de mareo y confusión, o incluso en breves pérdidas de conciencia, por la reducción del flujo sanguíneo del cerebro; retención de líquidos que suele localizarse en las piernas, tobillos o el abdomen; y falta de aire con el esfuerzo.

(Foto: Freepik)

Aunque algunos síntomas cardíacos suelen aparecer, lo mejor es acudir al médico al menos una vez al año para hacer pruebas y estudios pertinentes para descartar enfermedades y otras anomalías en el cuerpo.

(Con información de: 65 y más y Fundación Española del Corazón)