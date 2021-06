¿Realmente los bebés pueden manipular a los adultos?

Incluso algunos profesionales de salud suelen recomendar a los padres que deben ponerse firmes con los bebés menores de un año y no dejar que los manipulen.

(Foto: Pixabay)

Por ello, muchas veces sugieren que, ante un llanto constante, lo mejor es ignorarlos y no cargarlos para no volverlos dependientes ni mucho menos controladores. No obstante, hay cada vez más evidencia de que eso no es posible, así que pon mucha atención a los siguientes párrafos.

¿Bebés pueden manipular a los adultos?

Todos los bebés requieren de un cuidador que se haga cargo de sus necesidades, de lo contrario, no puede sobrevivir. Las necesidades de los pequeños son muy básicas, pues requieren alimentación, hidratación, higiene, temperatura adecuada y atención a problemas de salud.

Pero no solo eso, también requieren de atención a sus necesidades emocionales, por lo que es necesario calmar su miedo, comprender sus momentos de enojo y frustración y fomentar su curiosidad con juegos.

(Foto: Freepik)

De manera que podríamos decir que lo único importante para un bebé es sobrevivir, de hecho, se ha visto que su cerebro se activa en el momento presente, no entienden de pasado ni de futuro, por lo que no es posible que un bebé pueda manipular a los adultos.

Los bebés solo perciben el presente

Los bebés hacen todo de manera automática, involuntaria e inconsciente, no pueden anticipar lo que vendrá en el futuro así que no pueden asociar que con ciertas acciones conseguirán determinados objetivos.

Los comentarios que afirman que atender de inmediato a un bebé cuando llora hace que se acostumbren o decir que tienen que aprender a tranquilizarse por sí mismos y a estar solos es totalmente falso, simplemente requieren de cubrir sus necesidades porque ellos no pueden hacerlo por sí mismos.

(Foto: Freepik)

Un artículo publicado en El País detalla que la neurociencia también ha demostrado que la capacidad de manipular, mentir y colocarnos en la posición de los demás para interpretar lo que saben o piensan no se adquiere de manera significativa hasta los cuatro años, de manera que es imposible que lo haga un bebé de pocos meses.

Cargar a un bebé cuando llora no le hará ningún daño, al contrario

Así que, olvídate de la idea de que los bebés pueden manipular a los adultos, ya que lo único que hacen es manifestar sus necesidades fisiológicas y emocionales, principalmente mediante el llanto y sus expresiones faciales.

"Lejos de la recomendación extendida de ´mano dura´ que algunos indican para solucionar estas dificultades, lo que los niños necesitan es ternura, cariño y amor", detalla el artículo de El País.

(Foto: Freepik)

No tengas miedo de cargar, acariciar y calmar a tu bebé cada vez que lloré, lejos de hacerle un daño le haces mucho bien, pues se sentirá especial desde sus primeros momentos de desarrollo, lo que le dará muchos beneficios.

Y tú, ¿también creías que los bebés pueden manipular a los adultos?

(Con información de El País)