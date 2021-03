El olor a pies puede deberse a mala higiene y malos hábitos del niño

Las bacterias son las culpables de que a las personas les huelan los pies. Se trata de unos organismos diminutos que viven en los pies y a quienes les encantan los lugares húmedos y oscuros, como el interior de unos zapatos sudados, y que proliferan con el sudor. El olor a pies se puede deber a una mala higiene personal, a continuación te decimos qué hacer si a tu hijo le huelen los pies.

Los niños pequeños saben poco o nada de higiene personal por lo que es importante que los padres les expliquen y les motiven a que su higiene sea buena.

¿Qué hacer si a tu hijo le huelen los pies?

Si a tu hijo le huelen los pies tanto él como tú comparten responsabilidad de eso, para ello existen consejos eficaces para combatir el mal olor de pies y también para prevenirlos. A continuación te dejamos unos útiles consejos para evitar que a tu hijo le huelan los pies.

Cambiar los calcetines todos los días

Al usar calcetines hay dos cosas fundamentales que se deben hacer: cambiarlos a diario, y con mayor frecuencia si es una época de calor, en la que el pie suda más de la cuenta. La otra, que el calcetín repele la humedad, algo que hacen mejor los de lana y algodón.

(Foto: Pinterest)

Utilizar el calzado adecuado

Hay que evitar el uso de calzado muy apretado, que no es lo mismo que mal ajustado. Además, si bien esto entra en conflicto con cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, es recomendable que el calzado esté fabricado en piel porque el sintético suele favorecer más la concentración de húmedad. Por otro lado, conviene que los niños no abusen de los tenis, sobre todo en los meses cálidos, donde el calzado abierto es recomendable para que el pie transpire, y es fundamental que no se comporta con nadie.

Lavar las plantillas de los zapatos periódicamente

Hay niños que usan plantillas independientes del calzado, por lo que es importante mantener una correcta higiene con ellas. Estas se deben lavar periódicamente y sacarlas para que se ventilen, favoreciendo así que también se ventile el propio zapato.

Airear el calzado

Esto no tiene nada que ver con el tipo de calzado, se debe aplicar con todos, incluso con las sandalias. Se debe dejar aireando el calzado antes de guardarlo de nuevo en el zapatero o usarlo otra vez para que no acumule humedad y malos olores.

(Foto: Freepik)

Tener higiene diaria

Todos los días el niño debe lavar sus pies con agua y jabón, debe asegurarse que también se limpia entre los dedos.

Utilizar talco para olor de pies

Usar talco para pies le permitirá al niño eliminar y evitar el mal olor en los pies y en los zapatos. Evitar la sudoración excesiva de los mismos. Además de aliviar las rozaduras en los pies.

(Foto: Freepik)

Seguir estos consejos evitará que a tu hijo le huelan los pies, recuerda inculcarle higiene personal desde que es pequeño.

(Con información de: Ser Padre y Kids Health)