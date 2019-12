¿Qué hacer en caso de golpe en la cabeza en bebés y niños?

Un golpe en la cabeza en bebés y niños que no se atiende puede causar serios problemas, como sangrado en el cerebro, convulsiones y la muerte

26/12/2019

Los golpes en la cabeza en bebés y niños pueden ser muy leves o graves pero, ¿cómo saberlo? Los expertos alertan que hay que aprender a reconocer los síntomas que indican una lesión grave y sobre todo, saber cómo actuar para no empeorar la situación.

A continuación te damos una guía de los síntomas que no debes pasar por alto después de un golpe en la cabeza en pequeños y qué hacer cuando los detectas.

Golpe en la cabeza en bebés y niños

Uno de los errores más comunes que cometemos es pensar que un golpe en la cabeza no es grave simplemente porque no tenemos malestares o heridas visibles, pero hay casos en que una lesión de este tipo podría causar la muerte incluso varios días después.

Esto es especialmente común en bebés y niños, pues muchas veces no nos dicen si tienen malestares o si el golpe fue demasiado fuerte.

Por ello, es importante que reconozcas los síntomas de alerta y lo que debes hacer para evitar complicar la situación.

Un golpe en la cabeza en bebés y niños puede aumentar considerablemente el riesgo de muerte, ya que puede haber lesiones internas como un sangrado que presiona el cerebro y días después, puede derivar en convulsiones, paros respiratorios y cardiovasculares.

Según el neurocirujano Francisco Nente, adscrito a los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, los peligros de un golpe en la cabeza aumentan si no se recibe atención médica de inmediato, incluso si no se presentan molestias.

Pero, ¿qué pasa cuando nos damos un golpe en la cabeza? Según el experto, el problema con las lesiones en la cabeza es que causan hinchazón dentro del cerebro, debido a que puede ocurrir un sangrado de venas y vasos dañados.

"Como en el cráneo no hay espacio donde pueda expandirse la sangre, comienza a existir presión y se registra lo que se denomina herniación cerebral, lo que da lugar a la muerte", explica el neurocirujano.

Síntomas de alerta

En ese sentido, Protección Civil señala que es necesario reconocer los síntomas que indican un golpe en la cabeza grave, como:

Pérdida de conocimiento o desmayos

Dolores de cabeza persistentes

Rigidez en el cuello

Vómitos repentinos

Alteraciones en la vista

Sangrados por la nariz u oídos

Pérdida de equilibrio

Estas señales indican que indudablemente, el golpe en la cabeza fue grave y requiere atención médica de inmediato.

Sin embargo, el experto recomienda atender rápidamente cualquier golpe en la cabeza, aún cuando no hay señales físicas de algún daño, especialmente si la lesión ocurrió en bebés y niños.

"Lo ideal es atender cuanto antes los síntomas cuando un niño o cualquier persona recibe un golpe, lo primero es determinar si hay pérdida de conciencia, pues esto es indicativo de ir al hospital. No se debe esperar a que despierte o darle a oler alcohol ni hacer otras maniobras caseras", advierte el Dr. Nente.

En caso de que no haya desmayo después del golpe en la cabeza en bebés y niños, no se debe permitir que el pequeño se duerma, hay que esperar al menos ocho horas después de la lesión.

También debemos confirmar después del golpe que el niño no pierde el estado de orientación, como sería el caso de que desconozca que día es o en dónde está, así como las personas que le están hablando.

Consecuencias

De acuerdo a dos estudios pequeños publicados en la revista Pediatrics, los niños y bebés que tienen lesiones cerebrales severas a una edad temprana pueden presentar problemas de desarrollo cognitivo y capacidad intelectual a largo plazo a medida que crecen.

Según los investigadores, un golpe en la cabeza grave puede causar un retraso en el desarrollo intelectual incluso más de tres años después de la lesión.

Los estudios también encontraron que las lesiones leves, menos traumáticas, como las que ocurren comúnmente por caídas cortas, no tuvieron ningún efecto negativo en ninguna de las funciones del niño.

No lo olvides, los golpes en la cabeza no deben pasarse por alto, incluso si no causan síntomas o heridas evidentes, siempre deben atenderse por un especialista.

