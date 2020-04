Cuando un niño no duerme bien se debe a trastornos como el insomnio, los ronquidos o los despertares en mitad de la noche; afortunadamente, hay solución

Los trastornos de sueño también pueden afectar a los más pequeños de la casa y en esos casos, muchos padres no saben cómo actuar, ¿qué hacer cuando un niño no duerme bien? Expertos señalan que hay varias pautas que debemos tomar en cuenta para ayudar a nuestros hijos con los problemas para dormir.

Niño no duerme bien, ¿qué hacer?

La American Academy of Sleep Medicine (AASM) señala que lo primero que debemos tomar en cuenta es que se cumplan las horas de sueño recomendadas de acuerdo a la edad de los pequeños.

En ese sentido, se recomiendan estos tiempos de sueño en un periodo de 24 horas, tomando en cuenta las siestas:

Bebés de 4 a 12 meses: 12 a 16 horas

Niños pequeños de 1 a 2 años: 11 a 14 horas

Edad preescolar de 3 a 5 años: 10 a 13 horas

Edad escolar de 6 a 12 años: 9 a 12 horas

Adolescentes de 13 a 18 años: 8 a 10 horas

En muchos casos, estas horas de sueño no se cumplen, ya sea por malos hábitos o por trastornos de sueño como el insomnio, ronquidos, despertares en mitad de la noche o respiración ruidosa mientras duermen.

¿Qué hacer para solucionarlo? Los expertos de la AAP ofrecen las siguientes recomendaciones a los padres:

1. Mantén una rutina diaria

Es muy importante establecer rutinas para tener una misma hora para despertarse, para las comidas, para la siesta y para jugar, de esa forma será mucho más fácil para el niño conciliar el sueño.

2. Rutina para dormir

También debe haber una rutina para dormir que se cumpla todas las noches, por ejemplo, puede ser bañarlo, cepillarle el cabello, leerle un libro e ir a la cama.

3. Actividad durante el día

Los padres deben asegurarse de que los niños tengan una variedad de actividades durante el día, incluyendo actividad física o deportes al aire libre, así los pequeños gastarán energía y podrán tener un sueño más profundo.

4. Ojo con las pantallas

Una de las principales razones por las que un niño no duerme bien es el abuso del tiempo frente a las pantallas, especialmente por las noches. Lo ideal es apagar todos los dispositivos electrónicos por lo menos una hora antes de la hora de dormir.

5. Disminuye la ansiedad por separación

Algunos niños pueden sentir miedo o hasta ansiedad cuando duermen solos, por lo que es importante crear un ambiente que se sienta seguro para él en su habitación. Por ejemplo, podemos bajar la intensidad de las luces y permitirle dormir con algún juguete, como una muñeca, un oso de peluche o su frazada favorita.

6. Baja el estrés

Algunos niños no solo deben cumplir con sus tareas escolares, también con clases extra u otras actividades demandantes, lo que puede generarles estrés y dificultades para conciliar el sueño. Opta por elegir solo un par de actividades extra y siempre procura que el niño tenga tiempo de relajarse.

7. Pon el ejemplo

Si un niño ve que sus padres no les dan la importancia suficiente a las horas de sueño, seguramente el pequeño imitará ese comportamiento. Así que, si te desvelas demasiado todos los días o no tienes una rutina para dormirte y despertarte, no esperes que tu hijo lo haga.

Pon mucha atención a las señales que indican que un niño no duerme bien y sigue todas las recomendaciones de los especialistas para solucionarlo. Si el problema persiste o se vuelve crónico, lo ideal es visitar a un experto en trastornos de sueño infantiles.

