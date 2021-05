Lo más importante es la prevención, pero si ocurre, es fundamental mantener la calma y evaluar las circunstancias para saber cuando se trata de algo grave o solo un susto.

(Foto: Pixabay)

Con el paso de los meses, los bebés tienen la necesidad de conocer todo lo que les rodea, lo que los llevará a explorar y moverse por sí solos, aumentando el riesgo de caídas. No te asustes, esto es lo que debes hacer cuando ocurre.

¿Qué hacer cuando un bebé sufre una caída?

De acuerdo con la American Academy of Pediatrics, poco después del nacimiento, los bebés tienen la habilidad de moverse y estirarse impulsándose de objetos con los pies. Estos primeros movimientos pueden resultar en una caída.

Cuando un bebé se cae, lo más importante es mantener la calma y seguir los siguientes pasos:

(Foto: Pexels)

1. Evalúa cómo fue la caída

No es lo mismo que un bebé se caiga de la cama a que lo haga desde un cambiador o mientras está parado si ya camina.

Si el bebé se cae desde un lugar alto, el golpe puede ser más grave, por lo que debemos estar más atentos a las posibles consecuencias. Otro punto que considerar es en dónde cae, si en un lugar blando como una alfombra o en el piso duro.

(Foto: Pexels)

2. Busca lesiones

El primer lugar donde debes revisar es la cabeza de tu bebé, ya que es una zona extremadamente sensible de su cuerpo.

Observa con cuidado si hay sangrado, hinchazón y moretones y presta atención al comportamiento del bebé, sobre todo si continúa llorando después de un largo tiempo después de la caída o si, por el contrario, está demasiado quieto.

(Foto: Pexels)

Si no hay ninguna lesión y la caída no fue desde un lugar alto, es probable que no sea nada grave, aunque no está de más que consultes con el pediatra para que revise a tu bebé.

3. Reconoce las señales de alerta

Cuando un bebé sufre una caída y después manifiesta síntomas como llanto prolongado, protuberancia en la cabeza, líquido amarillo o sangrado de la nariz o los oídos, vómito, convulsiones o pérdida del conocimiento, entonces debes llevarlo a emergencias.

(Foto: Pexels)

Nunca sacudas al bebé para comprobar su grado de consciencia ya que podrías agravar las lesiones.

¿Cómo prevenir las caídas de bebés?

La mayoría de los accidentes en bebés se pueden prevenir, así que procura que el pequeño duerma siempre en su cuna y que esta tenga las protecciones adecuadas para impedir que se caiga.

No lo dejes solo en lugares altos como cambiadores, camas, sofás o sillas, ni siquiera por un par de segundos, ya que eso basta para que el bebé se mueva y sufra una caída. Tampoco lo dejes solo en una tina y evita dormir con el pequeño en brazos.

(Foto: Pexels)

Evita el uso de andaderas, ya que pueden hacer que el bebé se caiga y se lastime seriamente en la cabeza.

Ahora que ya sabes qué hacer cuando un bebé sufre una caída puedes mantener la calma en caso de que ocurra, pero recuerda que lo más importante siempre es prevenir, así que toma todas las medidas necesarias.

(Con información de Guía Infantil, Vix y BBmundo)