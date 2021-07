Problemas de crecimiento en niños, ¿a qué se deben?

Un problema de crecimiento significa que un niño se encuentra por debajo de la estatura promedio para la edad, sexo, antecedentes familiares u origen racial.

Si tienes hijos y has notado que no crecen o que a comparación de sus compañeros y amigos no han dado ese ´estirón´ que los demás ya dieron, podrían tener problemas de crecimiento y a continuación te diremos a qué se deben.