Un bebé pide pecho constantemente no solo porque tiene hambre, también puede hacerlo por sed o porque tiene un malestar

SUSANA CARRASCO 27/07/2020

27/07/2020 17:42 hrs.

Una de las preguntas más frecuentes de las mamás es por qué un bebé pide pecho constantemente y la respuesta no es tan sencilla como parece pues, aunque se cree que los pequeños toman leche materna solo por hambre, la realidad es que existen diversas razones por las que buscan el pecho materno.



La leche materna y el contacto con el pezón de la madre no solo es necesario para alimentar al bebé y si quieres conocer por qué un recién nacido quiere amamantar con mucha frecuencia, a continuación, te lo decimos.

Los bebés que toman leche materna pueden pasar mucho tiempo pegados al seno, incluso pueden acabar una toma y a los pocos minutos, volver a pedir, sin importar la hora del día, lo que sin duda llega a ser agotador para la mujer. Pero antes de pensar que el pequeño siempre tiene hambre, conoce todas las causas de que un bebé pida pecho demasiadas veces al día.

¿Por qué un bebé pide pecho constantemente?

Existen varias razones por las que un bebé pide pecho constantemente y es necesario estar al pendiente porque en algunos casos, es señal de que el niño está enfermo, checa:

1. Está aprendiendo

En las primeras semanas de empezar a dar pecho, no podemos esperar que el pequeño sepa hacerlo a la perfección, hay veces que si lo hacen y otros que no. Debido a que es algo nuevo para el bebé, es posible que de manera instintiva busque el seno constantemente porque no puede tomar lo suficiente. Por ejemplo, es común que succione un par de veces, se queden dormidos y a los pocos minutos, vuelvan a buscar el pecho. Así que debes tener mucha paciencia y estar dispuesta a amamantar siempre que lo pida.

2. Tiene sed

La leche materna es la única forma en que un bebé obtiene la hidratación necesaria para su cuerpo, por ello, en los días calurosos es común que busque el pecho con más frecuencia de lo normal. No se lo niegues, recuerda que los pequeños son más vulnerables a sufrir daños por falta de líquidos debido a que su metabolismo es más rápido y sudan más.

3. Quiere dormir bien

Otra de las razones por las que un bebé pide pecho constantemente es porque la leche materna le ayuda a inducir el sueño. Según un artículo en Bebés y más, durante las horas nocturnas la leche de mamá posee un contenido más elevado de prolactina, triptófanos y melatonina, que actúan como inductores del sueño, ayudando al nene a dormir profundamente.

4. Quiere aliviar un dolor

Se ha demostrado que la leche materna tiene propiedades que ayudan a disminuir dolores en los bebés, como los causados por las vacunas o los famosos cólicos, así que es ideal amamantar de manera constante para que sientan alivio. Claro, esto solo cuando se trata de algo leve, de lo contrario, es necesaria la atención médica.

5. Tiene fiebre o se siente mal

Si tu bebé sufre fiebre alta es probable que lo notes más irritable y también que te pida el pecho con más frecuencia. Esto se debe a que nada lo reconforta más que la cercanía con tu piel y la toma de leche tibia que además de alimentarlo, lo hace sentir bien en esos momentos. Por otra parte, como ya lo mencionamos, la leche materna lo hidrata y si tiene fiebre o diarrea, será importante estar al pendiente de que haga las tomas suficientes.

¿Cada cuánto tiempo amamantar al bebé?

La Guía Práctica para Padres de la Asociación Española de Pediatría señala que el mínimo de tomas de leche materna diarias del bebé es de ocho, llegando en algunos casos hasta las 10 o 12 tomas. Sin embargo, si el bebé pide pecho con mayor frecuencia no hay que negárselo, ni tampoco estar apegada a un horario fijo, recuerda que el pequeño tiene la necesidad de la leche no solo cuando tiene hambre. Cuida la postura para amamantar de manera que sea cómoda tanto para ti como para el pequeño y ante todo, disfruta del momento, pues es algo único que fortalece la unión.

