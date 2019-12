¿Por qué todos aman al bebé Yoda? La ciencia lo explica

Hay una razón científica por la que el bebé Yoda le parece tierno y adorable incluso a quienes no son fans de la saga de Star Wars

SUSANA CARRASCO 18/12/2019

18/12/2019 13:38 hrs.

Seguramente tus redes sociales han estado invadidas por imágenes y hasta memes del bebé Yoda, un personaje de la serie The Mandalorian, quien ya ha causado que cientos de personas se llenen de ternura con solo verlo pero, ¿por qué nos causa este efecto?

La ciencia revela por qué el bebé Yoda nos parece tan adorable, incluso para los que no son fans de la famosa saga de Star Wars.

¿Por qué todos aman al bebé Yoda?

El bebé Yoda se ha vuelto un personaje irresistible para muchos, pues indudablemente luce adorable y muy tierno pero, ¿por qué nos causa este efecto? Hay una explicación científica.

De acuerdo a un estudio presentado por la Universidad de Oxford, el bebé Yoda tiene ciertas características que responden al instinto natural presente en todos los humanos y que también están presentes en los bebés humanos y los animales pequeños.

La investigación señala que las características de los bebés responden a un proceso biológico de supervivencia en el que la ternura funciona para atraer la atención de los padres y cuidadores y así, recibir los cuidados que un bebé requiere para sobrevivir.

Entre las características que todos los bebés tienen, incluyendo al bebé Yoda resaltan:

Ojos grandes en relación con la cara

Mejillas redondas y llenas

Cabeza redonda

Extremidades pequeñas

Otras características que conformas la ternura, son particularidades como un olor característico (el olor a bebé), la risa contagiosa y la piel suave.

En pocas palabras, el aspecto de bebé que presenta el Yoda pequeño provoca una respuesta cerebral rápida en los adultos que lo ven, provocando inconscientemente ternura y la necesidad de protegerlo como si fuera un recién nacido.

Según la investigación, la simpatía y adorabilidad de los bebés enciende "una actividad neuronal rápida y privilegiada, seguida de un procesamiento más lento en grandes redes cerebrales también involucradas en el juego y la empatía"

Para comprobar este efecto, los científicos revisaron imágenes del cerebro justo en el momento en que estaban frente a la imagen de un bebé.

Con ello, lograron identificar cómo los estímulos positivos y negativos hacia los bebés están relacionados con la supervivencia y provocan la actividad cerebral afectiva a través de un sesgo de atención rápido.

En ese sentido, provocar ternura es un mecanismo de protección natural que asegura la supervivencia de los bebés y de hecho, la reacción neuronal de ternura puede presentarse incluso en personas que no tienen hijos.

"Más allá del cuidado, la ternura tiene un papel clave para facilitar las relaciones sociales, el placer, el bienestar, así como para aumentar la empatía y la compasión", señalan los investigadores.

Así que ya lo sabes, los bebés no son adorables solo por que sí, por lo que la próxima vez que te derritas viendo al Yoda bebé o a cualquier ser pequeñito, no te sientas cursi, es una reacción natural en todos los seres humanos y no puedes controlarlo.

