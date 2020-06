¿Por qué se hincha la zona íntima durante el embarazo?

Los cambios en la circulación sanguínea durante el embarazo pueden causar várices vulvares, que hacen que se hinche la zona íntima femenina

SUSANA CARRASCO

02/06/2020 12:14 hrs.

Muchas mujeres se preguntan por qué si hincha la zona íntima durante el embarazo, pues es uno de los cambios más recurrentes que suelen aparecer en esta etapa y que causan cierta preocupación por no conocer el significado. Aunque no lo creas, esta molestia es muy común y afortunadamente, tiene solución.

A continuación, te decimos todo lo que debes saber sobre este problema conocido médicamente como várices vulvares.

¿Por qué se hincha la zona íntima en el embarazo?

Notar que la zona íntima está hinchada o inflamada durante el embarazo se conoce como várices vulvares y como su nombre lo dice, afectan la superficie externa de los genitales femeninos o la vulva.

Mayo Clinic explica que son comunes en el embarazo debido al aumento en el volumen de sangre en la región pélvica y a la disminución asociada de la rapidez con que la sangre fluye desde la parte inferior del cuerpo hasta el corazón, lo que hace que la sangre se acumule en las venas de las extremidades inferiores y la región vulvar.

Las várices vulvares o en la zona íntima pueden aparecen solas o en conjunto con várices en las piernas.

¿Cómo reconocer las várices vulvares? No siempre manifiestan síntomas, pero si se presentan pueden incluir una sensación de hinchazón o presión en el área vulvar, inflamación y molestia.

Si el problema es más grave, los vasos dilatados pueden sobresalir y verse a simple vista, pueden tener un aspecto azulado y sentirse como protuberancias en la zona genital de la mujer embarazada. También pueden causar incomodidad en la región del pubis, sensación de pesadez en la vulva y molestias tras las relaciones sexuales.

Cuando ya se desarrollan estas várices, algunas actividades como estar mucho tiempo de pie, hacer ejercicio o tener intimidad con la pareja pueden empeorar las molestias.

¿Cómo disminuir las várices vulvares?

Existen varios remedios que te ayudan a disminuir las várices vulvares en el embarazo y todas puedes hacerlas mientras estás en casa. Toma nota:

1. Cambia de posición

Procura no estar mucho tiempo de pie o sentada, intenta caminar frecuentemente o estirar tus piernas.

2. Usa una prenda de soporte

En el mercado existen opciones específicas de prendas diseñadas para las várices vulvares, algunos diseños incluso proporcionan soporte para la parte inferior del abdomen y la parte lumbar.

3. Aplica compresas frías

Cuando sientas muchas molestias por la inflamación en la zona íntima en el embarazo, humedece un trapo o una toalla limpia con agua fría, exprímelo bien y ponlo en la zona para aliviar.

4. Levanta las piernas

Este método es sencillo, pero puede ser muy efectivo para mejorar la circulación y disminuir las molestias causadas por las várices vulvares.

5. Evita la ropa ajustada

Es importante que no uses prendas muy apretadas que den calor y que opriman demasiado las piernas y tu zona genital. Lo mejor es que uses ropa interior holgada y de algodón.

Si notas que se hincha la zona íntima en el embarazo no te asustes, no afectará el parto ni aumentará el riesgo de que sufras hemorragias, porque las venas que están ahí no suelen tener un flujo sanguíneo muy fuerte.

Generalmente, las várices vulvares desaparecen por sí solas en máximo seis semanas después del nacimiento del bebé, pero si eso no ocurre, consulta al ginecólogo para descartar cualquier complicación.

