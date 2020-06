¿Por qué sale una línea oscura en el vientre de las embarazadas?

La línea oscura en el vientre de las embarazadas (línea alba) es muy común y se cree que puede indicar cuál será el sexo del bebé

La mayoría de las embarazadas detecta que aparece una línea oscura en el vientre a medida que su bebé va creciendo, que se conoce como línea alba. Aunque es muy común, no todas conocen las razones por las que esta particular marca aparece durante la gestación.

Son muchas las mamás que se sorprenden al ver cómo a lo largo de su vientre, a partir del segundo trimestre, aparece esa curiosa marca que antes no tenían o que más bien, nunca antes habían percibido.

Si has notado que esta marca llamada línea alba aparece en tu vientre, no te asustes, es parte del embarazo y a continuación te decimos lo que significa y si será algo pasajero o permanente en tu cuerpo. Actualmente se cree que, si la línea alba es más oscura por encima del ombligo, el bebé que nacerá será niña. Si es al contrario, entonces el bebé será varón. Pero no hay evidencia científica de que eso sea verdad.

Línea oscura en el vientre de las embarazadas

La aparición de una línea oscura en el vientre de las embarazadas es completamente normal y según la American Pregnancy Association esta línea oficialmente se conoce como línea alba o “línea nigra”, aunque no es realmente de color negro, sino marrón. Es importante aclarar que esta línea está en el cuerpo desde antes del embarazo, simplemente es de color mucho más claro y la mayoría de las veces no la percibimos. Forma parte de la constitución muscular del abdomen y tanto hombres como mujeres la tienen.

Los cambios hormonales propios de esta etapa, favorecen la pigmentación de la piel, lo que remarca está línea en el vientre y hace que se vea fácilmente. Una teoría es que la hormona estimulante de melanocitos creado por la placenta es el principal factor que contribuye. Las mujeres de piel morena pueden tenerla todavía más remarcada.

Tiene poco más de un centímetro de ancho y cruza el abdomen pasando por le ombligo hasta llegar al pubis. Cuando empezamos a notar que se oscurece, es probable que también veamos que los pezones lo hacen de igual manera, lo cual es perfectamente normal. Los cambios hormonales que causan la línea oscura en el vientre, también provocan las manchas y el paño del rostro.

¿Se puede quitar después del embarazo?

Algo que preocupa a muchas de las embarazadas es si esa línea oscura en el vientre desaparecerá con el tiempo después del parto o si es algo que verán en el espejo el resto de su vida y al respecto Eres Mamá señala que los cuidados adecuados en la piel pueden ayudar a disminuirla, pero no hay nada que puedas hacer para prevenirla, puesto que es una parte natural del embarazo.

Después del parto, es ideal que hidrates muy bien la piel de todo tu cuerpo, especialmente la del vientre. Puedes probar aceites o cremas corporales enriquecidas con vitamina E, preferentemente aplicando con masajes circulares. También es importante tomar mucha agua y consumir alimentos nutritivos con vitamina A, C y E para cuidar la elasticidad de tu piel y ayudar a su regeneración.

Lo más común es que la línea oscura en el vientre o línea alba desaparezca por si sola en aproximadamente 3 meses después del nacimiento del bebé, pero si no ocurre y además persisten las manchas y paño en tu rostro, lo mejor es que consultes con un dermatólogo pues es posible que requieras otro tipo de tratamiento.

