Se cree que los bebés dan pataditas como respuesta a estímulos externos, pero la ciencia encontró la verdadera razón de estos movimientos en el vientre materno

SUSANA CARRASCO 19/12/2019

19/12/2019 18:08 hrs.

Los movimientos de los bebés durante el embarazo se han estudiado en innumerables investigaciones, pues los expertos quieren saber qué significan. Uno de los más investigados son las pataditas, pues la mayoría cree que ocurren porque el bebé intenta comunicarse con el mundo exterior. ¿Es verdad? Conoce por qué los bebés dan pataditas en el vientre materno.

Algunos padres afirman que un bebé da pataditas como respuesta a los estímulos que obtiene del exterior, como la música o la voz de su mamá, pero la realidad es que esa explicación no se acerca a lo que sucede.

¿Por qué los bebés dan pataditas?

Si crees que un bebé da pataditas en el vientre materno porque busca comunicarse, más vale que te vayas olvidando de esa idea, pues un reciente estudio revela cuál es la verdadera causa de estos movimientos.

Según las conclusiones de un estudio realizado por el Imperial College de Londres, los fetos se mueven y dan pataditas solo porque están haciendo ejercicio.

Los estudios señalan que como parte de su desarrollo, los bebés dan pataditas en el vientre materno para ejercitar los músculos de su cuerpecito y formar bien las articulaciones y los huesos.

Estos movimientos le aportan al bebé beneficios similares a los que nosotros como adultos obtenemos al practicar algún deporte. Ganan músculo y fortalecen sus huesos de forma natural y efectiva.

Pero las pataditas no son los únicos movimientos de los bebés en el útero de la madre. De acuerdo a un artículo publicado en El País, los bebés empiezan a mover su cabecita cerca de la décima semana de embarazo.

Por su parte, las primeras pataditas empiezan a sentirse entre las semanas 16 y 18, pero se sienten con mayor intensidad entre las semanas 20 y 30.

En este periodo, los bebés tienen una fuerza de 45 newtons, que equivale a la presión que ejercería sobre el suelo una garrafa de más de 4 kilos y medio.

¿Los bebés escuchan en el vientre?

Ya quedó claro que los bebés no dan pataditas por estímulos auditivos del exterior pero, ¿al menos escuchan desde el vientre?

Este es un tema sobre el que los científicos no se han puesto de acuerdo, pues algunos estudios como el realizado por investigadores del Institut Marqués de Ginecología y Obstetricia de Barcelona, señalan que el feto vive en un ambiente en el que prácticamente no oye nada durante los primeros cuatro meses de gestación.

Al parecer, es hasta la semana 16 que el bebé puede empezar a escuchar música, aunque solo a través de la vagina.

Sin embargo, otros estudios como el de la Universidad de Helsinki, aseguran que los bebés escuchan perfectamente todo en su entorno y que incluso, también aprenden palabras.

Los expertos llegaron a esta conclusión luego de que hicieran pruebas en distintas embarazadas y les repitieran una cinta con una palabra inventada que se decía muchas veces con distintas entonaciones.

Tras hacer un análisis, se encontró que los bebés escucharon una media de 25 mil veces antes de nacer y después del parto, reconocieron la palabra inventada que escucharon muchas veces desde el vientre materno.

Aunque no sabemos con claridad si escuchan o no, es un hecho que los bebés dan pataditas nopara comunicarse ni como respuesta a los sonidos, sino que forma parte de su desarrollo y los protege de enfermedades como la osteoartritis cuando son adultos.

