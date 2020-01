¿Por qué hay mujeres que dan a luz sin saber que están embarazadas?

Los casos de mujeres que dan a luz sin saber que están embarazadas o casos de embarazo críptico son reales y ocurren por varias razones

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 15/01/2020

15/01/2020 17:35 hrs.

Aunque son pocos, existen casos de mujeres que dan a luz sin saber que están embarazadas (embarazo críptico), un fenómeno que causa controversia y sobre el que incluso, existe un programa de televisión pero, ¿cómo es posible que esto suceda?

El embarazo suele manifestarse de distintas formas, como con ausencia de menstruación, cansancio, mareos y sobre todo, el crecimiento del abdomen. Entonces, ¿por qué hay mujeres que están embarazadas sin saberlo y se enteran hasta el parto? Los expertos responden.

Dar a luz sin saber del embarazo

Aunque no hay cifras exactas sobre su incidencia, los expertos creen que los también llamados "embarazos negados", "ocultados" o "embarazos crípticos".

Según la profesora Helen Cheyne, de la Universidad de Stirling en Reino Unido, el término embarazo críptico se usa para referirse a las mujeres que no tienen idea de que están embarazadas, algunas, incluso, no se enteran hasta que están de parto.

Al respecto, la Dra. Anna David, experta en obstetricia de la Universidad de Londres, dijo a la BBC que existe un estudio galés en el que se encontró que al menos uno de cada 2,500 embarazos ocurre sin que la madre se de cuenta hasta el momento del parto.

Pero, ¿cómo es posible que una mujer no sepa que está embarazada? Pues bien, la experta señala que puede haber todo tipo de razones por las que no lo note, no quiera darse cuenta o no quiera hacer notar su condición.

"Podría ser que la mujer está preocupada por una reacción negativa de su familia y esto provoque que no se de cuenta del embarazo o no note los síntomas que está teniendo" indica la doctora David.

Aparentemente, los síntomas de embarazo pueden ser muy evidentes, pues causan ausencia de menstruación, nauseas, cansancio, vómitos y una barriga. Sin embargo, no en todas las mujeres se dan estos síntomas.

De acuerdo al Dr. Patrick O´Brien, portavoz del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido, algunas mujeres, como aquellas que padecen obesidad no suelen notar el aumento del abdomen ni los movimientos del bebé durante el embarazo.

Por otro lado, una menstruación irregular puede hacer que no se preste mucha atención a la ausencia de menstruación o a un flujo menstrual mucho menor del normal.

El embarazo puede causar un sangrado leve, sobre todo en los primeros meses, lo que puede confundirse con la menstruación.

También puede darse el caso de que el feto es más pequeño de lo normal, por lo que detectarlo es difícil incluso en mujeres con un peso normal.

"A veces estas condiciones coinciden y la mujer no está consciente de su estado", señala el Dr. O´Brien.

No obstante, los casos en que mujeres dan a luz sin saber que están embarazadas ocurren con mayor frecuencia en adolescentes o mujeres muy jóvenes, pues muchas veces se niegan a sí mismas que están esperando un bebé.

"Puede ser que la mujer está en una situación en la que las implicaciones para su vida serían muy grandes y por lo tanto no quiere admitir el embarazo ni a sí misma ni a sus padres, así que niega la posibilidad de que éste exista", explica el especialista.

Patricia Devine, director de partos en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, subraya que este tipo de embarazo ocurre en mujeres que particularmente no sepan cuáles son las señales de un embarazo.

Confunden los síntomas con otros problemas, como un periodo irregular, estrés, gases, estreñimiento o simplemente un aumento de peso.

En algunos casos, la placenta puede estar en la parte frontal del útero, lo que hace que la mujer no perciba los movimientos del bebé.

No obstante, los expertos coinciden en que en general es muy raro que una mujer llegue a las últimas etapas de gestación sin saber que está embarazada.

Riesgos

Dar a luz sin saber sobre el embarazo o tener un embarazo críptico puede ser muy riesgoso para la salud tanto del bebé como de la madre, pues como no se toman los cuidados prenatales necesarios, ni se hacen pruebas para comprobar el desarrollo correcto del feto, pueden presentarse complicaciones.

Por ejemplo, puede haber presión alta (preeclampsia), diabetes gestacional, anemia, crecimiento anormal del feto y otros problemas que ponen en riesgo la vida de la mujer y su bebé.

Lo ideal es que ante la mínima sospecha de embarazo se acuda al médico a realizar las pruebas pertinentes que determinen si los cambios que experimentamos se tratan de algo pasajero o de un embarazo.

(Con información de CNN)