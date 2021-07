México se encuentra en plena tercera ola de covid -19 , los infectados diarios siguen aumentando y no es momento de bajar la guardia ni mucho menos, las mujeres en estado de gestación forman parte del grupo vulnerable de covid y a continuación te diremos por qué es tan importante cuidarse del covid si estás embarazada .

Las investigaciones contra la covid-19 continúan por parte de los investigadores con la finalidad de saber todo sobre este virus y un nuevo estudio ha encontrado como el nuevo coronavirus puede afectar a las mujeres embarazadas y a su hijo.

¿Por qué es tan importante cuidarse del covid si estás embarazada?

Un estudio confirmó los riesgos del covid en embarazadas y sus hijos, incluso en aquellas mujeres gestantes que fueron asintomáticas. La investigación inició en marzo de 2020 y siguió el embarazo de más de 2 mil mujeres por todo el mundo.

Los resultados arrojaron que las mujeres embarazadas diagnosticadas con covid-19 tenían mayor riesgo de padecer infecciones, preeclampsia, infecciones, mayor posibilidad de ingresar a cuidados intensivos e incluso la muerte.

El riesgo de defunciones en mujeres embarazadas con covid-19 era de 1.6 por ciento, hasta 22 veces mayor que el de las mujeres sin la enfermedad.

(Foto: Pinterest)

Los bebés también sufren las consecuencias del covid

El estudio señaló que el 11.5 por ciento de los bebés cuya madre tuvo covid también dieron positivo a la enfermedad. Además, de acuerdo con la investigación, existe un mayor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer.

Las mujeres recién paridas también pueden sufrir por la covid

Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), el riesgo de enfermar gravemente de covid no solo existe en embarazadas, sino en las que dieron a luz recientemente debido a los cambios en el organismo y los cambios en el sistema inmune de las mujeres durante y después de tener un bebé.

Una investigación de la Universidad de Washington, demostró que el covid asintomático era tan riesgoso para las mujeres embarazadas como la enfermedad sintomática.

El 60 por ciento de las mujeres que participaron en la investigación tuvieron covid asintomático, pero tenían el mismo riesgo de padecer preeclampsia, eclampsia, entrar a cuidados intensivos o sufrir muerte materna.

Importancia de que las mujeres embarazadas se vacunen

De acuerdo con un estudio publicado en la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology, las madres vacunadas transmiten una apreciada inmunidad a sus recién nacidos.

Un grupo de investigadores de Massachusetts estudió la respuesta de mujeres embarazadas a dos vacunas, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna. Las mujeres fueron vacunadas durante el embarazo o la lactancia, y se comparó su capacidad para producir anticuerpos específicos contra el virus con la de las mujeres vacunadas que no estaban embarazadas.

(Foto: Pinterest)

Una razón importante para vacunar a las mujeres embarazadas es que, a su vez, puedan proporcionar anticuerpos al bebé.

Las muertes en embarazadas han aumentado por la covid

Desde 2020 a mayo del 2021, en México se tienen registro de mil 72 muertes de mujeres embarazadas, de las cuales 202, más del 20 por ciento, fueron ocasionadas por covid-19.

Parece ser que del covid nadie se escapa, no importa si eres hombre o mujer, joven o mayor o si estás embarazada o no, el coronavirus es una enfermedad que puede causarte la muerte por lo que es importante no bajar la guardia y vacunarte si tienes la oportunidad de hacerlo.

(Con información de: Vix, bebés y más y Ser padres)