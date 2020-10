El 52% de los millennials son solteros y sin hijos y el 12 % dijo tener claro que no quiere tener hijos

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 15/10/2020

15/10/2020 14:55 hrs.

¿Por qué algunos millennials no quieren tener hijos? Los millennials son la generación nacida entre 1980 y 1995 y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), el 25.7% de la población en México es millennial.

Un estudio realizado por la casa encuestadora De las Heras Demotecnia encontró que el 16% de los millennials está casado, el 13% vive en unión libre y solamente el 10% tiene una relación de noviazgo mientras que el 5% es soltero y con hijos.

También lee: ¿Cuántos hijos debe tener una mujer para mantenerse joven?

Por otro lado, la encuesta también arrojó que el 52% son solteros y sin hijos y el 12 % dijo tener claro que no quiere tener hijos. ¿Por qué algunos millennials no quieren tener hijos? Te presentamos algunas de sus razones.

Aún dependen económicamente de sus papás

El 75% de estos jóvenes aún dependen económicamente de sus papás para cubrir los gastos de estudio o de mantenimiento.

(Foto: tomada de la web)

Ganan mal

El 51% de los jóvenes que trabajan ganan hasta tres salarios mínimos al mes, lo que equivale a 7 mil 952 pesos, y solamente el 4% de ellos percibe más de cinco salarios mínimos mensuales, o sea, más de 13,254 pesos mensuales.

Prefieren vivir con sus papás que independizarse

El 40% de los millennials expresó que se sentían mejor viviendo con sus padres que marcharse de su casa y pagar la renta de un departamento.

Prefieren gastar su dinero en experiencias y viajes

El 54% admitió que prefería gastar su dinero en experiencias antes que en posesiones.

No tienen prisa en empezar una vida adulta

El 34% de los jóvenes dijo que no tiene prisa en empezar una vida adulta como la de sus padres.

¿Ecológicos?

El no querer tener hijos va mucho más allá de una moda o una tendencia. Esta generación dice estar comprometida con el planeta y refieren que no tener hijos podría sumarle años a nuestro planeta como sugiere un estudio publicado por la revista Environmental Research Letters que dice que no tener hijos tiene mayor impacto que reciclar. Los investigadores Seth Wynes y Kimberly Nicholas, hablan de que no tener hijos disminuye en casi 57 toneladas de dióxido de carbono que generamos en el año.

(Foto: tomada de la web)

No solo en México...

Un estudio realizado por la Fundación de Casas y Ahorro (Funcas) en Europa reveló que algunas de las razones de los millennialls para no tener hijos son las siguientes:

-Los hijos dan muchas preocupaciones y problemas

-Limitan mucho el tiempo libre

-Se necesitan muchos ingresos para poder criarlos.

Ahora que ya sabes las razones por las que algunos millennials no quieren tener hijos en México o en otros lugares del mundo, ¿Qué opinas, son válidas sus razones?

Continua leyendo: Cubrir a tu bebé en su carriola no es buena idea, ¿por qué?

(Con información de: De las Heras Demotecnia y Funcas)