¿Por qué algunas mamás sienten culpa al tener un segundo hijo?

La llegada de un segundo hijo es motivo de alegría para las familias, no obstante, hay casos en que esa felicidad se ve opacada por el sentimiento de culpa que pueden tener algunas mamás al tener otro bebé . ¿Por qué ocurre? A continuación, te explicamos todo al respecto.

Tener un segundo hijo no siempre causa emociones positivas en las mamás, hay casos en que se puede desarrollar una fuerte culpa que arruina la felicidad

Un nuevo miembro en la familia puede traer consigo algunas dificultades, como volver a atravesar por las molestias del embarazo, explicarle al primer hijo que tendrá un hermano y ajustar la rutina.

Todo ello puede desatar emociones en la futura madre que no son precisamente positivas, sino más bien, sentimientos de culpa.

¿Por qué hay culpa al tener un segundo hijo?

Con la llegada de un segundo hijo, es común que muchas mujeres experimenten un fuerte sentimiento de culpa ¿por qué ocurre? Existen muchas razones.

De acuerdo con el portal Bebés y más, la culpa por la llegada de un segundo hijo tiene más que ver con las expectativas y las ideas preconcebidas que se tienen que con la propia realidad.

En ese sentido, hay tres razones principales por las que se puede sentir culpa en esta situación:

1. Hay una sensación de que se perderá la conexión con el primer hijo y que resentirá no ser más el centro de atención o el "consentido".

2. Se siente un profundo miedo a no amar al segundo bebé tanto como al primero, lo que a su vez causa culpa.

3. Hay culpa por arruinar la rutina familiar establecida o cambiarle la vida al hijo mayor.

En caso de que se haya atravesado por un parto difícil o una cesárea con una recuperación complicada, la mujer también puede sentir miedo a tener que volver a pasar por una situación igual.

Nada va a ser igual que con el primero

Por otro lado, hay que añadir que la única experiencia como madre que se tiene es la que se ha vivido con el primer hijo, pues se establecieron rutinas y dinámicas y en base a ello, se construyó la maternidad: qué se hace, cómo se hace y cuánto se hace.

Estas situaciones hacen que las mamás se pongan a pensar que con el segundo bebé no van a poder hacerlo igual, aunque sea por el solo hecho de dedicarle tiempo a dos en lugar de a uno, lo que de inmediato desata los sentimientos de culpa.

Evidentemente no va a ser igual con el segundo que con el primero, pero el problema está en que en lugar de ver la diferencia como algo positivo se le otorga una carga con la que es difícil no sentirse mal.

¿Cómo manejar los sentimientos de culpa?

Ante los sentimientos negativos durante el segundo embarazo, es importante tomar en cuenta que las cosas sí van a cambiar, pero no para mal.

En el caso de que se tenga culpa por cambiar la vida del hermano mayor, se debe considerar que un nuevo hermanito en realidad puede tener beneficios para el pequeño, como mayor autoestima porque ahora se ocupará de algunos cuidados y porque puede enseñarle cosas al nuevo miembro de la familia.

En cuanto a si se querrá menos al nuevo bebé que al mayor, hay que recalcar que el amor no es algo rígido y que no se tiene una cantidad limitada para dar. El amor por los hijos no se divide, sino que se multiplica.

Por supuesto que las cosas no van a ser iguales, pero con el segundo hijo ahora se tiene experiencia, lo que da más tranquilidad y permite afrontar la segunda maternidad con más calma.

Recuerda que la culpa al tener un segundo hijo no sirve de nada, solo te hace sentir mal y te impide disfrutar, así que vive al máximo la llegada de tu nuevo bebé y aprovecha todas las ventajas.

