Cuando a un bebé no le crece el cabello es probable que surjan preocupaciones, pero hay una explicación por la que esto ocurre

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 08/09/2020

08/09/2020 11:45 hrs.

Existen muchos mitos sobre el cabello de los bebés y uno de los más comunes tiene que ver con el crecimiento, pues es común notar que la melena del pequeño empieza a crecer y de pronto, deja de hacerlo o incluso, se cae y se hace más delgado. ¿Qué significa?, ¿Por qué a mi bebé no le crece el cabello?

Si tú también te has preguntado esto, no eres la única pero antes de que pienses que hay algo malo con el pequeñito o que tienes que raparlo completamente para que le empiece a salir más cabello, es importante que tomes en cuenta la información que te presentamos a continuación.

Así que si te preguntas por qué al bebé no le crece el cabello, aquí te explicamos a detalle todo lo que tienes que saber al respecto, incluyendo la verdad de algunos de los mitos más comunes.

¿Por qué a mi bebé no le crece el cabello?

Lo primero que debes saber es que el cabello de los bebés comienza a formarse durante los últimos meses de embarazo, aunque la forma y el color que tiene en ese momento no siempre es el definitivo, pues ese pelito con el que nace o que le crece en los primeros meses de vida, se cae para dejar paso a otro nuevo, que puede tardar semanas o hasta meses en volver a salir.

Por ello, es probable que tengas la percepción de que a tu nene no le crece el cabello y en cierta manera es verdad, pero no hay nada de que preocuparse, pues el crecimiento del pelo de los bebés entra en reposo unos meses antes de que empiece a crecer con el tono y forma que tendrá a lo largo de su vida, lo que generalmente ocurre hasta los dos años de vida. Un estudio retomado por Vix, demostró que desde los 9 meses de vida hasta los 2 años y medio, el pelo de un bebé se puede aclarar ligeramente, pero a partir de los tres, suele hacerse más oscuro.

A esto hay que agregar que mientras que a un adulto le crece alrededor de un centímetro de cabello al mes, a los bebés les crece mucho más despacio, en promedio unos 7 milímetros mensuales. Además, los chiquitos pierden más pelo que los adultos porque todavía tienen debilidad en sus raíces capilares. Por lo tanto, raparlos no hará que les crezca más cabello, pues este proceso es muy lento en los bebés, lo mejor es ser paciente y simplemente brindarle los cuidados adecuados a su frágil melena.

¿Y si mi bebé está calvo?

Muchos padres se preocupan por qué al bebé casi no le crece nada de pelo, es decir, nace prácticamente calvo y con el paso de los meses solo crecen unos pocos cabellitos, pero no más. Es muy habitual que durante el primer año de vida no le crezca casi nada de cabello al recién nacido, pero no significa que tenga una carencia alimenticia ni mucho menos que se vaya a quedar calvo para siempre, como ya lo mencionamos, es algo completamente normal.

Con el paso del tiempo, las raíces de su pelito irán madurando hasta que pueda crecer su cabello, así que no desesperes, en realidad es imposible saber cómo lucirá el pelo de un niño cuando nace, pues todo depende de la genética y para averiguarlo hay que ser muy pacientes. Algunos bebés nacen con mucho cabello y otros sin nada, ambas situaciones son normales y no deben causar alerta.

Recuerda que es hasta los dos años en promedio que el cabello del bebé empezará a crecer de manera continua y fuerte, con la forma definitiva que tendrá a lo largo de su vida. Si notas que tu bebé tiene una pérdida excesiva de cabello o adelgazamiento del pelo sin motivo aparente o que su cuero cabelludo es muy sensible, presentando incluso manchas rojas o descamación y caspa, lo ideal será llevarlo con el pediatra, pues en estos casos podría ser señal de problemas como dermatitis seborreica (costra láctea), tricotilomanía o alopecia.

(Con información de Vix y Madres hoy)