Olas de calor aumentarían riesgo de parto prematuro

De acuerdo con un estudio, cuanto más caliente es la temperatura o más larga es la ola de calor, mayor es el riesgo

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 03/03/2020

03/03/2020 19:23 hrs.

Para las mujeres embarazadas, el estar mucho tiempo bajo el sol podría ser contraproducente, ya que de acuerdo a investigadores de la Universidad de California en San Diego, la exposición a las olas de calor durante la semana previa al nacimiento estaría fuertemente vinculada con un mayor riesgo de parto prematuro.

El problema es un tema serio. De acuerdo con The Lancet, las muertes neonatales ahora representan el 47% de todas las defunciones en niños menores de 5 años a nivel mundial y más de un tercio de las muertes de recién nacidos se deben a complicaciones de parto prematuro, que es la principal causa de fallecimiento.





¿Cómo afecta el calor a las mamás embarazadas?

Para llegar a la conclusión, los especialistas crearon una cohorte basada en la población compuesta por 1.967.300 madres que tuvieron nacimientos vivos y únicos en California y tomaron un periodo de tiempo que comprendió de mayo a septiembre de 2005-2013.





"Los datos de temperatura diaria estimados en el código postal de residencia materna se usaron para crear 12 definiciones de calor extremo con temperaturas relativas variables (percentiles 75, 90, 95 y 98) y duraciones (al menos 2, 3 o 4 días consecutivos). Estimamos el riesgo de parto prematuro (<37 semanas="" de="" gestación)="" en="" relación="" con="" la="" exposición="" al="" calor="" extremo="" durante="" la="" última="" semana="" de="" gestación="" con="" modelos="" de="" regresión="" de="" riesgos="" proporcionales="" de="" cox="" de="" varios="" niveles,="" ajustando="" las="" características="" maternas,="" el="" sexo="" del="" recién="" nacido="" y="" la="" estacionalidad.="" también="" incluimos="" datos="" generados="" al="" azar,="" código="" sas="" y="" estimaciones="" con="" fines="" de="" reproducibilidad",="" explican="" los="">37>





Con ese proceso, llegaron a la conclusión de que aproximadamente el 7% de la cohorte tuvo un parto prematuro.

Además, para todas las definiciones de calor extremo, el riesgo de parto prematuro fue consistentemente mayor entre las madres que experimentaron un episodio de calor extremo durante su última semana de gestación.

"Las razones de riesgo oscilaron entre 1.008 (IC 95%: 0.997, 1.021) a 1.128 (IC 95%: 1.052, 1.210), con asociaciones crecientes a medida que aumentaba la temperatura relativa y la duración del episodio de calor extremo.

Los resultados sugieren que la exposición aguda al calor extremo durante la última semana de gestación puede desencadenar un parto más temprano. La implementación de sistemas de advertencia de calor dirigidos a mujeres embarazadas puede mejorar los resultados del parto", concluyeron los expertos, quienes publicaron sus resultados en el Journal Environment International.

"Identificar los factores de riesgo que pueden contribuir al aumento de las tasas de nacimientos prematuros es una pieza importante para mejorar los resultados de los nacimientos. Fue sorprendente lo fuerte que era la tendencia. Estaba tan claro que a medida que aumentaba la temperatura y la duración de una ola de calor, también aumentaba el riesgo de parto prematuro", dijo la autora principal y estudiante de doctorado en el Programa de Doctorado Conjunto en Salud Pública en la Universidad de California en San Diego, Sindana Ilango.

Si vas a ser mamá y te encuentras a una semana de dar a luz, no te expongas tanto tiempo al sol y procura llevar una sombrilla para que no afecte al pequeño que aún no nace. Si tienes dudas sobre cómo cuidarte durante dicho periodo, consulta a tu médico.





Con información de sciencedaily.com, sciencedirect.com, thelancet.com