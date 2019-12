Niño abraza por primera vez a su hermanito tras recibir prótesis

El pequeño Jacob nació sin parte del brazo izquierdo, pero todo cambió cuando recibió una prótesis a la medida y pudo abrazar a su hermano por primera vez

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 16/12/2019

16/12/2019 18:52 hrs.

La historia de un pequeño niño de cinco años llamado Jacob quien nació sin gran parte de su brazo izquierdo se dio a conocer recientemente luego de que recibiera una próstesis y lo primero que quisiera hacer con ello haya sido abrazar a su hermanito.

Una imagen del tierno abrazo a su hermano tras recibir una prótesis de brazo ya le ha dado la vuelta al mundo y ha estremecido el corazón de miles de personas. Conoce su historia a continuación.

Niño abraza a su hermano con prótesis de brazo

Jacob, un pequeño de solo cinco años nació casi dos meses antes de lo previsto y cuando llegó al mundo, sus padres notaron que le faltaba la mayor parte de su brazo izquierdo.

Este pequeño ha vivido toda su vida así pero en los últimos meses, una de las tareas principales de sus padres ha sido crear una campaña para poder financiar una prótesis de brazo para su pequeño.

Hacer una prótesis funcional a la medida cuesta más de 21 mil dólares, por lo que los padres del pequeño Jacob tuvieron que pedir dinero para ayudar a su hijo.

Afortunadamente, recibieron una gran respuesta e incluso hubo un donante anónimo que les envió más de 8 mil dólares, pues tenía una enfermedad terminal.

Aunque lograron juntar el dinero, ese solo fue el primer paso para conseguir la prótesis de Jacob.

El Sistema de Salud del Reino Unido considera que una prótesis de este tipo no es una opción cuando la extremidad termina por encima del codo, por lo que pensaban que no era lo mejor para Jacob. Sin embargo, sus padres no se dieron por vencidos.

De acuerdo a un artículo de la BBC, los padres de este pequeño contactaron una compañía que diseñó una prótesis para el brazo de Jacob, pero lo que pidieron fue muy especial para este pequeño.

Indicaron que la prótesis debía llevar un codo que se pudiera colocar en diferentes posiciones, un mecanismo de agarre y una mano modular que se pueda cambiar por otras herramientas.

El resultado fue una prótesis grande, verde y con temas de superhéroes.

TAMBIÉN LEE: Bebé despierta del coma y sonríe al ver a su papá

Ahora, el pequeño puede jugar con su prótesis, pero uno de los momentos más emotivos y que recordarán para siempre es que Jacob pudio abrazar por primera vez a su hermanito.

"Era lo que Jacob quería, incluso tener una mano más grande, por lo que el tema es perfecto", señala Ben Ryan, creador de la próstesis del pequeño.

¿Por qué un bebé nace sin un brazo?

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un bebé puede nacer sin un brazo o una pierna debido a los defectos por reducción de extremidades. Éstos ocurren cuando no se forma completa ente una parte del brazo o el brazo entero o una parte de la pierna o la pierna entera.

Este defecto se describe como reducción de extremidades porque la extremidad tiene un tamaño reducido o falta por completo.

Se desconocen las causas de los defectos por reducción de extremidades, sin embargo, investigaciones han demostrado que ciertos comportamientos o hábitos en el embarazo pueden incrementar el riesgo de estos problemas.

Algunos de los factores de riesgo más comunes son:

Exposición de la madre a ciertas sustancias químicas o virus

Toma de ciertos medicamentos durante el embarazo

Posible exposición al humo de tabaco

Por otro lado, seguir algunos consejos como tomar multivitaminas antes de quedar embarazada podría reducir el riesgo de que el bebé nazca con una extremidad incompleta o con otros defectos de nacimiento, como problemas del corazón.

SIGUE LEYENDO: ¿Qué es la espina bífida en bebés?