Mujeres usan copa menstrual para lograr un embarazo rápido, ¿funciona?

Existen cientos de métodos que aseguran ayudar a un embarazo rápido y recientemente, se ha popularizado el uso de la copa menstrual después del sexo

SUSANA CARRASCO 10/06/2020

10/06/2020 12:12 hrs.

Lograr un embarazo no siempre es tan sencillo para algunas parejas, en muchos casos es necesario recurrir a diversos métodos, como posiciones sexuales, hacerlo solo en los días de ovulación y recientemente, usar una copa menstrual después de las relaciones íntimas. ¿Cómo funciona?

En Internet se han popularizado cada vez más casos de mujeres que usan este método para lograr el embarazo rápido, y de acuerdo a algunos testimonios en Parents, ha sido muy efectivo.

La copa menstrual es una opción segura que sustituye a los tampones y las toallas femeninas durante la menstruación y ahora, también podría ser una forma de lograr el embarazo más rápido en caso de tener problemas para concebir. A continuación, te explicamos cómo funciona y lo que opinan los expertos al respecto.

Copa menstrual para lograr el embarazo

Todavía no hay estudios científicos sobre el tema, pero los testimonios apuntan a que la copa menstrual es una forma efectiva de aumentar las probabilidades de un embarazo.

Al respecto, la Dra. Sherry Ross, obstetra y ginecóloga, explica que las parejas están usando la copa menstrual de dos formas. La primera, consiste en que cuando el hombre esté a punto de eyacular "salga" y deposite el semen en la copa menstrual, que posteriormente la mujer debe introducir de forma normal. La segunda opción es que, inmediatamente después de las relaciones sexuales, la mujer inserte la copa en la vagina.

¿De qué sirve poner la copa menstrual después del sexo o con el semen de la pareja? Supuestamente, de esta manera se asegura que el esperma permanezca en su lugar, es decir, cerca de la entrada del útero, lo que aumenta las posibilidades de que se fertilice un óvulo porque el semen no sale de la vagina.

¿Realmente funciona?

La Dra. Ross explica que en cada eyaculación hay millones de espermatozoides nadando y una copa menstrual llena de ellos permite que se muevan solo en una dirección, hacia el óvulo, pues normalmente, después de las relaciones sale una gran cantidad del semen.

"Cuando más tiempo permanezca el esperma en el cuello uterino y la entrada del útero, mayor será la posibilidad de nadar en la trompa de Falopio para fertilizar el óvulo. No obstante, si las mujeres están pensando en utilizar este método, deben tener cuidado y no dejar la copa más de 12 horas, a pesar de que el esperma puede vivir ahí hasta 3 días", advierte la especialista.

En ese sentido, el Dr. Daniel A. Skora, ginecólogo obstetra, endocrinólogo reproductivo y especialista en infertilidad del centro Fertility Specialists of Texas, señala que mantener la copa menstrual más tiempo de lo indicado podría alterar el pH vaginal y provocar infecciones por hongos y vaginosis bacteriana.

Lo mejor es buscar ayuda especializada

Si hay problemas de fertilidad en la pareja, es decir, si no se logra el embarazo después de un año de relaciones sexuales sin protección, lo mejor es consultar a un especialista en fertilidad y no confiar ciegamente en los remedios caseros, como el uso de la copa menstrual, que si bien no causa ningún daño si se usa correctamente, no tiene un respaldo científico que avale su efectividad, por lo que la recomendación es buscar tratamientos especializados y comprobados para lograr el embarazo de forma segura.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., indica que la infertilidad puede ser causada por muchos factores tanto físicos como emocionales. Puede deberse a problemas en el hombre, la mujer o en ambos y solo un especialista puede determinar la mejor forma de tratar estas complicaciones.

Aunque existen varios testimonios que aseguran haber logrado el embarazo con el uso de la copa menstrual después de las relaciones sexuales, las propias mujeres no saben si simplemente fue casualidad o es algo real, así que hasta que no haya estudios científicos que lo comprueben, no se puede garantizar que sea un método eficaz para las parejas con problemas para concebir.

Si quieres intentarlo, recuerda que no debes mantener la copa menstrual en tu cuerpo por más de 12 horas y que debes acompañarlo de un estilo de vida saludable que favorezca la fertilidad, como dejar el tabaquismo, el consumo de alcohol y seguir una dieta con alimentos sanos, así como ejercicio a diario.

