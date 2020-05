Mitos y realidades del amor de una madre

Lo que constituye una buena maternidad o crianza de los hijos varía de una nación a otra y de una década a otra

09/05/2020

No es ningún secreto: los bebés humanos nacen con una dependencia muy fuerte hacia sus padres y su desarrollo cerebral, social, emocional y cognitivo, dependen de un vínculo amoroso o una relación de apego con un cuidador principal.

Un artículo publicado en el London Journal of Primary Care señala que la infancia es un momento crucial para el desarrollo del cerebro de los pequeños y que es vital que los bebés y sus padres reciban apoyo durante este tiempo para promover el apego.

"Sin un buen vínculo inicial, es menos probable que los niños crezcan para convertirse en adultos felices, independientes y resistentes", mencionan los especialistas

Por su parte, el Psychology Dictionary define al amor materno como "un afecto protector y posesivo que una madre típicamente mostrará hacia su hijo a lo largo de su vida. Una madre protegerá a su descendencia a toda costa".

Lo que constituye una buena maternidad o crianza de los hijos varía de una nación a otra y de una década a otra. También influye si el bebé fue planeado o no.

Existen algunos mitos y realidades sobre el amor de una madre y con motivo del Día de la madre, los presentaremos a continuación.

El amor de mamá: mitos y realidades

1) Mito: la maternidad como algo instintivo:

Ciertos procesos físicos relacionados con la maternidad, como dar leche cuando un bebé llora o la alteración del cerebro de una madre que se ve en una resonancia magnética cuando reconoce a su propio hijo son automáticos y se encuentran fuera de la conciencia.

Realidad: Sin embargo, los humanos somos seres complicados y si bien es cierto que algunos comportamientos maternos lo son (automáticos), la manera de actuar de las mujeres madres también está formada por factores conscientes.

En su libro "Madre Naturaleza", la antropóloga Sarah Hrdy enumera las expectativas culturales, los roles de género, los sentimientos como el honor o la vergüenza y las preferencias sexuales como factores de consideración.

2) Mito: el vínculo materno es instantáneo y universal

Esto no quiere decir que el vínculo madre-bebé no exista, sí existe, pero no todas las mujeres se relacionan con sus hijos. Al menos no de la manera en la que nos han inculcado culturalmente (un amor que supere todas las barreras).

Realidad: el vínculo no es apego , y el apego es un proceso complicado de interacción materno-infantil que involucra los niveles físico, psicológico y neurológico. Y no siempre es exitoso.

Hay que recordar que el apego se define como "un vínculo afectivo que se extiende en el tiempo y que resulta intenso".

El vínculo no tiene lugar en el momento y la idea popular de vinculación se centra en la figura materna, pero es un proceso que requiere que la madre sea receptiva y esté en sintonía con las señales que le dé su bebé.

3) Mito: El amor de una madre es incondicional:

El psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista, Erich Fromm decía que "El amor de la madre es felicidad, es paz, no necesita ser adquirido, no necesita ser merecido", pero... ¿Qué pasa cuando el nacimiento no es por decisión propia, por ejemplo?

Realidad: Sí, las madres pueden amar a sus hijos profunda y apasionadamente, pero la ciencia muestra que llamar a este amor "incondicional" puede ser más esperanzador que exacto.

¿Lo has pensado? Incluso las madres más amorosas que tienen más de un hijo los aman de manera diferente. Los niños se ven más afectados por la diferenciación entre el cariño que recibieron ellos y sus hermanos que por las demostraciones de amor de sus padres.

Es lo que recuerdan: "A ti siempre te dieron todo y a mí casi no me ponían atención" o "Él era el consentido".

Suena a situaciones que pasan, ¿cierto?





