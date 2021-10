"Mi familia me da fuerzas para no rendirme. No somos un mueble viejo"

Marco dice que ahorita en la edad adulta, su vida ha cambiado mucho, perdió a su esposa hace tres años y desde hace 10 dejó de trabajar; relata su juventud y adultez como etapas que disfrutó mucho.

Estuvo en el Colegio Militar y llegó al grado de Teniente Coronel en Caballería, luego ocupó diferentes puestos en el gobierno como comandante de la Policía y de Tránsito; cuenta que al mantenerse toda su vida trabajando, ahora le cuesta un poco el estar en casa solo viendo televisión.

"Yo fui un hombre muy activo, nunca me gustó estar sin hacer nada, en mis tiempos libres, cuando descansaba en el trabajo, me gustaba jugar futbol, salir con mis hijos y mi esposa, jugar dominó, son cosas que extraño mucho ahora que ya no puedo salir tanto a la calle ni hacer las actividades que antes realizaba".

Marco relata que sufrió un cáncer de próstata hace unos años que le afectó la movilidad de las piernas, ya que fue operado y después recibió radioterapias que dejaron como secuela que sus pies se hinchen.

"Padecí de cáncer de próstata y fui operado, me extirparon la próstata y me afectaron otros órganos, una célula del cáncer se quedó en mi organismo lo que hizo que me tuvieran que aplicar más de 30 radioterapias y a consecuencia de eso, se me siguen hinchando los pies y por eso casi no puedo moverme, me la pasó sentado casi todo el tiempo porque me cuesta caminar".

Enfermedades más comunes de adultos mayores en México

La doctora Yamile Fattel Ortiz es geriatra; tiene su consultorio en StarMedica Centro y también trabaja en el IMSS, Habló con SuMédico y explicó cuáles son las enfermedades más comunes en adultos mayores en México.

"Los síndromes geriátricos son los más comunes en los adultos mayores mexicanos y estos se definen como el conjunto de situaciones que se dan en un adulto mayor en el contexto de una o varias enfermedades al mismo tiempo y esto provoca al adulto mayor una pérdida de funcionalidad, o sea, su capacidad para interactuar en la sociedad principalmente y que además pone en riesgo su capacidad de ser independientes y ser autónomos", explica.

Además señala que los problemas de cognición también son comunes en México y generalmente son enfermedades secundarias a la hipertensión y la diabetes.

En México hay más de 15 millones de adultos mayores

Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística , habló a principios de año del Censo de 2020 y dijo que como producto del envejecimiento que está ocurriendo en el país, ahora hay proporcionalmente menos personas jóvenes y proporcionalmente más personas de edades mayores.

Indicó que en el 2000, 61 por ciento de la población en el país tenía menos de 30 años, y ahora este grupo es solamente de 50 por ciento, en el otro extremo los mayores de 60 años eran tan sólo el siete por ciento en el año 2000 y ya para el 2020 excede el 12 por ciento de la población.

"Es decir, hay más de 15 millones de personas residentes en México que tienen 60 años y más", detalló.

El 1 de octubre se festeja el Día Internacional de las personas mayores

Cada 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores, para destacar el cambio demográfico que está sufriendo la población mundial y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera edad.

Esta celebración fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el año 1991 y tiene como objetivo promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que éstas permanezcan mucho más tiempo activas dentro de la sociedad.

En el 2050 una de cada seis personas tendrá más de 60 años

A nivel global, la población mayor de 65 años crece a un ritmo más rápido que el resto de segmentos poblacionales, según destaca la ONU.

Según datos del informe "Perspectivas de la Población mundial 2019", en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16 por ciento de la población), más que la proporción actual de una de cada 11 (9 por ciento).

Para 2050, una de cada cuatro personas que viven en Europa y América del Norte podría tener 65 años o más. En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de cinco años en todo el mundo.

Se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 millones a 426 millones en 2050.

Actividades recomendadas para que los adultos mayores cuenten con buena salud

La geriatra Yamile dice que es importante no tratar de minimizar a las personas mayores, "si un adulto mayor aún es capaz de lavar los trastes y cocinar, hay que dejar que lo haga, solamente hay que ayudarlo en lo que necesite".

Además indica que hay que cuidar su alimentación, procurar que no solo coman pan y pasta sino que se alimenten de buena forma y acompañarlos al supermercado para supervisar cuales son sus compras y así no se alimenten de mala manera si es que viven solos.

La especialista asegura que también es importante el cuidado de la higiene bucal y tratar de que conserven todos sus dientes, "esto va a influir significativamente en su capacidad de mantener una buena nutrición".

El ejercicio y el buen dormir son claves

"Las personas mayores deben de hacer actividad física al menos tres veces por semana 30 minutos, hay que entender el ejercicio como esa actividad que es programada y que tiene un objetivo", indica la geriatra Yamile.

Además explica que no se trata de tener un adulto mayor maratonista, aunque si se logra que mejor, pero deben de esforzarse para mantenerse activos y no estar todo el tiempo sentados en un sillón.

Sobre el sueño indica que es importante saber que con el paso del tiempo la capacidad para dormir va disminuyendo. "Entendamos al sueño como un crédito, en los adultos mayores se reduce de 3 a 5 horas, entonces si se la pasan durmiendo durante la tarde, no podrán hacerlo por la noche, por lo que es importante que durante el día se mantengan activos y por la noche descansen, esos procesos de dormir bien les van a ayudar a mejorar la atención, la memoria y a tener más energía".

Marco Antonio cuenta que el por sus problemas en las piernas ya casi no realiza actividad física aunque era una de sus grandes pasiones cuando era más joven; y señala que durante la noche tiene que tomar una pastilla para poder dormir.

"Conforme pasan los años, los días se vuelven más rutinarios, cada vez puedo hacer menos pero intento mantenerme activo, un día a la semana me voy a comer con mis amigos, pero los demás días me despierto, desayuno, estoy un rato en el celular viendo mis mensajes y luego me pongo a ver la televisión, si hay algún evento deportivo lo veo, pero mis tardes son muy rutinarias, ahora no me queda más que ver la televisión, aunque yo quiera, me cuesta mucho trabajo el tenerme que parar y estarme moviendo".

Los adultos mayores estamos llenos de sabiduría y no somos un mueble

"Muchas personas nos ven a los adultos mayores como si fuéramos un mueble viejo o un estorbo, algo que está en la casa pero que ya no sirve de nada, pero eso no es así, entre más edad tenemos, más es la sabiduría y las experiencias que hemos vivido. Yo trato de aconsejar a mis nietos sobre como es la vida; sus retos y sus dificultades, si bien todo ha cambiado mucho, nosotros también fuimos jóvenes, también tuvimos retos y problemas y siempre podemos dar un buen consejo para su vida".

Marco lamenta que algunas personas falten el respeto a los adultos mayores, sobre todo en las calles y en los medios de transporte, "hace mucho tiempo que ya no me subo al Metro, pero antes cuando lo hacía, obviamente estaba mucho más joven, pero las personas te ven y no son capaces de ofrecerte ayuda, de brindarte una mano, de cederte el asiento, te ven solamente extraño y si van sentados se hacen los disimulados con tal de no ceder un lugar".

La familia juega un papel fundamental en la vida de las personas mayores

Marco relata que tener a su familia en su vida es muy importante para él, ya que es gracias a ella que tiene una motivación para seguir viviendo. Cuenta que vive con su hija y sus nietos que siempre están al pendiente de él y que suele estar en comunicación constante con sus otros tres hijos.

"Las personas siempre necesitamos una motivación para seguir adelante, para no rendirnos, ahora que ya estoy grande, que ya trabajé, que tengo mis pensiones, que tengo mi casa y que ya no hay por qué más luchar, la familia me ayuda a querer levantarme todos los días y a darme las fuerzas para querer seguir viviendo y no rendirme".

Cuenta que no toma muchas medicinas, más que para la circulación de la sangre en sus piernas; al doctor lo visita de vez en cuando. Dice que le gustaría seguir viviendo muchos años más y que hay que ser agradecidos con la vida y con las personas que nos rodean.

La especialista Yamile indica que las personas mayores deben asistir al médico cuando se sientan mal. "Tenemos adultos mayores que pueden acudir a consulta dos veces al año solamente para verificar que todo vaya bien, hay quienes asisten de tres a cuatro veces anuales pero siempre es importante checar que la funcionalidad del adulto mayor se encuentre bien".

Las personas mayores que ocupan celular o nuevas tecnologías deben cuidar sus ojos

Yamile indica que siempre se recomienda que los adultos mayores que utilizan las nuevas tecnologías ocupen gafas con filtro sobre todo hoy en día que hay muchas personas mayores que sufren de miopía.

Además señala que ya se comercializan muchos anteojos con filtros para la computadora y el celular por lo que siempre se recomienda utilizarlos cuando se está interactuando con las nuevas tecnologías.

Por último señala que si se quieren tener buenos hábitos para dormir también se debe limitar el uso de las pantallas a partir de las 9:00 de la noche.

Marco indica que años atrás aprendió a usar la computadora pero hoy en día ya no la utiliza y es a través del celular que se mensajea con amigos y algunos familiares; para eso lo ocupa y para escuchar música y hablar por teléfono.

"Realmente solo veo los videos que me mandan mis amigos y familiares, de vez en cuando escucho música que me relaja y tengo el celular para hablar, a veces hago videollamadas, pero no lo ocupo para más cosas, ahora los jóvenes se la pasan pegados a su celular y no sé qué tanto hacen, yo no lo ocupo tanto", finaliza Marco.

