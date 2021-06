Cada vez los tiempos son más difíciles y la vida es más cara por lo que ahora tanto mamá como papá tienen que trabajar y esto lejos de afectar a los hijos podría beneficiarlos, sobre todo si son mujeres.

Mamás que trabajan son un ejemplo a seguir para sus hijas: estudio

Un estudio publicado en el American Economic Journal, señala que las mamás trabajadoras son un gran ejemplo de responsabilidad, compromiso, independencia, ética y esfuerzo y esto tiene un gran impacto en la vida de sus hijos ya que puede inspirarlos a repetir estos pasos.

El estudio plantea por un lado que muchas mujeres detienen su vida profesional para dedicarle más tiempo a la maternidad e incluso cuando regresan a trabajar, suelen aceptar empleos con sueldos bajos pero con menos horas de trabajo esto con la finalidad de poder pasar más tiempo con su familia. Una situación muy diferente a la de los hombres que, en promedio, no detienen su carrera profesional cuando tienen hijos.

El estudio también destacó una situación muy particular, ya que las mamás que hacen el esfuerzo de trabajar y criar a sus hijos al mismo tiempo inspiran a sus hijos, sobre todo a las niñas.

"Las mujeres están influenciadas por los ejemplos de sus propias madres a la hora de decidir cómo equilibrar el trabajo y la familia", se lee en el estudio.

(Foto: Freepik)

Mujeres que no tienen el ejemplo de una mamá trabajadora se ven menos inspiradas en la vida adulta

El estudio demostró que aquellas hijas que nacieron en hogares en donde sus madres no tenían necesidad de tener otro trabajo más que el de ser ama de casa, eran más propensas a renunciar a sus carreras para dedicarse únicamente a su labor como madres.

En cambio, las hijas de madres que fungieron como amas de casa y aparte tenían su trabajo fuera del hogar tienen mayores posibilidades de repetir estos pasos: dar todo por su carrera pero al mismo tiempo ser unas buenas madres.

(Foto: Pinterest)

¿Cómo pasar más tiempo con tus hijos a pesar del trabajo?

Si eres una mamá trabajadora seguramente al leer esta nota pensarás, "soy un ejemplo para mis hijos, pero no paso el tiempo suficiente con ellos", por eso a continuación te dejamos unos consejos para que a pesar de tu trabajo puedas pasar tiempo con ellos:

-Trata de descansar más.

-Organiza mejor tu tiempo.

-No aceptes trabajar en horarios que no te corresponden, ahorita en el trabajo en casa, organiza bien tus tiempos y ten horas preestablecidas para trabajar pero no excedas ese tiempo.

-Intenta siempre estar en las comidas con tus hijos y hablar de cómo les ha ido durante el día

-Ten un día a la semana que sea exclusivo para pasar tiempo con tus hijos.

-Aunque llegues muy cansada del trabajo intenta jugar un ratito con ellos o pasar tiempo a su lado, para ellos no hay nada más valioso que poder estar contigo.

Todas las mamás merecen admiración y respeto pero ahora sabes que si eres una mamá que trabaja puedes ser una inspiración para tus hijos en el futuro.

(Con información de: Vix y Consumer)