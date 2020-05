Los tipos de mordederas que pueden ser muy peligrosas para los bebés

Son efectivas para aliviar las molestias de la dentición en bebés, pero debemos tener cuidado de no elegir los tipos de mordederas más peligrosas

SUSANA CARRASCO 19/05/2020

19/05/2020 15:30 hrs.

La salida de los dientes en bebés puede causar muchas molestias en el pequeñito como dolor en las encías, irritación y hasta problemas para dormir. Una de las soluciones más efectivas son las mordederas o mordedor, pues están diseñadas para disminuir muchos de los síntomas que causa la dentición, sin embargo, expertos advierten que debemos tener cuidado al momento de comprarlas, pues existen ciertos tipos de mordederas que pueden ser muy peligrosas para los bebés.

Toma nota de todo lo que debes saber al respecto para que tu bebé disminuya las molestias de la salida de sus dientes de leche sin riesgos de otras complicaciones.

Tipos de mordederas peligrosas para los bebés

No todas las mordederas para bebés son iguales y existe un tipo que lejos de ayudar a los pequeños a aliviar las molestias, puede causar otras complicaciones de salud. Se trata de las mordederas con vibración.

Son muy parecidas a las mordederas normales pero con la diferencia de que producen una ligera vibración que supuestamente, estimula la circulación sanguínea y puede aliviar el dolor y la inflamación de las encías de forma más efectiva.

No obstante, la Asociación Española de Pediatría alerta a los padres a evitar el uso de estas mordederas, pues no existe ninguna publicación científica que demuestre las ventajas de este tipo de remedios para las molestias de la dentición.

"Existen en cambio algunas informaciones, no demostradas en trabajos científicos, que hablan de que el nivel de vibración que producen podría lesionar el esqueleto, a nivel de cuello y columna, del pequeño", alerta la asociación.

El Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones Infantiles señala que lo mejor es aliviar las molestias de la salida de los dientes en bebés con otros remedios que hayan demostrado su seguridad científicamente o que estén recomendamos por especialistas en el tema.

"Teniendo en cuenta que no están demostradas las ventajas del uso de estos mordedores y que, en cambio, existe alguna duda de su posible peligrosidad, recomendamos, mientras no dispongamos de más información, el no usarlos o hacerlo de la forma más restringida posible", indican.

¿Cómo aliviar de forma segura las molestias por la dentición?

Mayo Clinic recomienda que al detectar los síntomas de dentición en bebés, como babeo excesivo, tendencia a morder objetos, irritabilidad, dolor o sensibilidad en las encías y ligero aumento de la temperatura, pero sin fiebre, se deben aplicar algunos remedios como:

1. Frotar las encías del bebé. Debes usar tus dedos, con las manos perfectamente limpias o una gasa nueva para frotar o dar un masaje en las encías del bebé. Hay que aplicar un poco de presión para que se alivie el malestar.

2. Mantén sus encías frías: Puedes colocar una cuchara fría o darle mordederas frías, pero no congeladas, así calmará la irritación e inflamación de las encías.

3. Remedios de venta libre: En el mercado existen algunas opciones de medicamentos para aliviar el dolor si es muy intenso, aunque debes preguntar antes a tu pediatra cuáles son los más seguros para tu bebé.

En cuanto a las mordederas, es indispensable que antes de dárselas te asegures de que cumplan con una serie de requisitos que garanticen que no causan problemas en el bebé. .

En primer lugar, no deben incluir vibración y mucho menos deben funcionar con pilas.

La Asociación Mexicana de Productos Infantiles sugiere revisar los materiales de los que están hechos, de manera que evitemos aquellos que puedan ser tóxicos o peligrosos para tu pequeño.

Lo ideal es que las mordederas sean con gel refrigerante para que se puedan enfriar y sean más efectivos, también es importante que tengan una forma y textura adecuada para que el bebé pueda sujetarlo con sus manitas.

Hay que asegurarse de que las mordederas sean redondas y sin puntas, así será más fácil que el niño se lo lleve a la boca sin problemas y sin riesgos de lesiones.

Sin duda, estos productos pueden ser muy efectivos para aliviar la irritación y el dolor de encías en los chiquitos, siempre y cuando nos aseguremos de elegir los más seguros y no los tipos de mordederas peligrosas para los bebés.

