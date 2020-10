Los cambios en el cuerpo de la mujer hacen que levantar cosas pesadas en el embarazo sea difícil y con consecuencias peligrosas para la salud

19/10/2020 15:35 hrs.

Entre las principales recomendaciones que se les dan a las mujeres embarazadas es que eviten cargar mucho peso, pues podrían poner en riesgo el desarrollo del bebé. Pero ¿cuáles son todos los riesgos de levantar cosas pesadas en el embarazo? Aquí te decimos lo que necesitas saber al respecto.

Durante el embarazo deben extremarse las precauciones al levantar peso, pues además de que físicamente se vuelve más complicado conforme avanza la gestación, también hay riesgo de múltiples complicaciones.

(Foto: Pixabay)

Los médicos recomiendan tener mucho cuidado al levantar cosas pesadas estando embarazada, especialmente cuando se trata de un embarazo de alto riesgo, pues se corren distintos riesgos que detallaremos a continuación.



Levantar cosas pesadas en el embarazo

Son muchas las razones por las que no se deben levantar cosas pesadas en el embarazo, pues durante esta etapa, el cuerpo de la mujer cambia y se prepara para el momento del parto. En ese sentido, la American Pregnancy Association señala que entre las principales modificaciones se encuentran que la zona lumbar se vuelve más vulnerable, los ligamentos de la cadera se aflojan y las articulaciones se vuelven inestables.

(Foto: Pixabay)

Todo ello, hace que cargar cosas pesadas en el embarazo pueda tener consecuencias graves como:

1. Riesgo de parto prematuro

A medida que avanza el embarazo, las articulaciones de la cadera se aflojan para darle al bebé el espacio suficiente para crecer y luego, preparar al cuerpo para el parto. Además, el útero se está expandiendo conforme el bebé crece, por lo que cargar algo pesado podría causar una sensación de tirón muscular en la zona del abdomen, cólicos y hasta parto prematuro.

2. Lesiones

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de una lesión mientras levantan carga debido a diferencias en postura, balance y a que ya no pueden aguantar cosas cerca del cuerpo debido al crecimiento del vientre.

(Foto: Pxfuel)

Los cambios hormonales también tienen un efecto en los ligamentos y articulaciones en la espina, lo que también puede aumentar el riesgo de lesiones por levantar objetos pesados.

3. Bajo peso al nacer del bebé

Los riesgos de levantar cosas pesadas en el embarazo no siempre son inmediatos, a veces pueden aparecer incluso después de que el bebé haya nacido. La Asociación Española de Pediatría (AEPED) señala que hacer esfuerzos durante el periodo de gestación favorece el bajo peso al nacer del bebé.

Esto a su vez aumenta las posibilidades de que el pequeño desarrolle una enfermedad cardiovascular u otros problemas importantes hasta cuatro semanas después del parto.

(Foto: Pixnio)

4. Caídas

Debido a la pérdida de equilibrio que provoca que el centro de gravedad se desplace hacia adelante por el crecimiento del vientre, hay un mayor riesgo de caídas durante el embarazo, más si se cargan cosas pesadas.

Las caídas en el embarazo son peligrosas, pero a medida que avanza la gestación las consecuencias pueden ser más graves debido a que el feto está menos protegido por el líquido amniótico.

5. Aborto espontáneo

Este es uno de los principales problemas de cargar cosas pesadas en un embarazo de alto riesgo, aunque también puede ocurrir en aquellas mujeres que tienen un embarazo saludable pero no evitan el exceso de peso.

(Foto: Wikimedia)

Al levantar mucho peso estando embarazada, especialmente durante el primer trimestre, el riesgo de aborto involuntario es mayor debido a que baja la progesterona a medida que se acerca el segundo trimestre y favorece la pérdida del bebé. Además, en esa etapa recién se ha implantado el óvulo fecundado, por lo que, si se desea evitar complicaciones, lo mejor es evitar cargar cosas pesadas.

¿Cómo levantar peso en el embarazo?

Si en tu trabajo no puedes evitar levantar cosas pesadas en el embarazo, recuerda que debes hacerlo con la técnica correcta, es decir, agacharse doblando las rodillas y no la cintura para levantar el objeto, mantener la espalda recta, no girar el torso, contraer los músculos abdominales y sacar el aire al levantar y evitar mantener el peso estando de pie.

(Foto: Wikimedia)

En caso de tener molestias como dolor o incomodidad o incluso presión en la zona abdominal, lo mejor es que te detengas y acudas al médico de inmediato.

Recuerda que lo mejor es evitar cargar cosas pesadas en esta etapa, así que procura trabajar en un lugar con menos demanda física y si no es posible, sigue la técnica que aquí te describimos y siéntate durante los descansos.

