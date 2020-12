Muchos niños se portan mal siempre que están con mamá, mientras que cuando están con otras personas, parecen unos angelitos

09/12/2020

¿Sientes que tus hijos tienen un peor comportamiento contigo que cuando los dejas con otras personas? No eres la única y, de hecho, la ciencia te respalda, pues se ha encontrado que los niños se portan mal siempre que están con su mamá.

Seguro que no entiendes por qué en la guardería las maestras te dicen que tu hijo es un niño bien portado mientras que contigo, hace rabietas constantemente o aprovecha cualquier oportunidad para hacer travesuras o desafiarte.

Pues un estudio de la Universidad de Washington retomado por el portal Vix, reveló que los niños lloran más, hacen menos caso y tienen un comportamiento más rebelde cuando su mamá está en la misma habitación que ellos.

Niños se portan mal con mamá

Para descifrar las razones por las que un niño tiene un peor comportamiento siempre que está con mamá, investigadores siguieron y analizaron a 500 familias, midiendo aspectos en los niños pequeños como los berrinches, llantos, ganas de pegar y la desobediencia.

Sorprendentemente, se encontró que, desde los 8 meses, los niños pequeños pueden estar jugando tranquilamente en su cuarto, pero en cuanto notaban que llegaba mamá, 99% de las veces se volvían más llorones, berrinchudos y demandantes para recibir atención inmediata.

Además, se encontró que los niños respondían más a las instrucciones que recibían de una voz que no fuera la de su mamá, por lo que es hecho que los niños se portan mal siempre que están con mamá.

"Los adultos que no son mamás no necesitaban mucho para llamar la atención y obediencia de los niños. Si les hablaban en un tono normal, los niños atendían. Sin embargo, si era la madre la que se dirigía a ellos, un tono de voz normal no servía. Ellas necesitaban levantar la voz bastante más para obtener el mismo resultado. Fue fascinante", explicó el Dr. KP Leibowitz, líder del estudio.

¿Por qué los niños se portan peor con mamá?

Las razones por las que los niños se portan mal cuando están con mamá son diversas, pero en general tiene que ver con el nivel de confianza. Como los pequeños pasan más tiempo contigo, se genera una mayor confianza que con cualquier otra persona de su entorno, lo que facilita que relajen su conducta y no teman expresar sus emociones.

Aunado a ello, en edades tempranas los niños demandan una mayor atención, pero no lo hacen para molestarte, sino porque naturalmente buscan que los veas, que les cariño todo el tiempo y los consientas.

Así que llorar, patalear o gritar es la forma en que los niños consiguen que les pongas atención, por lo que lo harán cada vez que estés cerca, porque eres su espacio seguro. Aunque esto puede sonar muy tierno, también puede convertirse en un problema, así que busca darle atención al pequeño sin que tenga la necesidad de hacer berrinches. Hagan juegos juntos en casa, salgan al parque o pinten juntos un dibujo, todo ello favorece el vínculo y los hace sentir amados.

(Con información de Vix, Eres mamá y Excélsior)