Crecer cerca de nuestros abuelos tiene beneficios para nosotros y para ellos

FERNANDO GUEVARA

FERNANDO GUEVARA 13/10/2020

13/10/2020 17:15 hrs.

¿Sabes por qué los niños que crecen cerca de sus abuelos son más felices? La figura de los abuelos es una figura de gran importancia en la vida de nuestros hijos, ya que ellos ayudan a transmitir los valores y las enseñanzas que la familia tiene, y se convierten en sus más amables aliados.

Siendo la familia el núcleo más importante en la sociedad, los abuelos son en esta esa figura que une a toda la familia y que, cuya imagen, es la que ayuda a transmitir las costumbres, creencias tradiciones y recuerdos que rodean a ella.

También lee: ¿Cómo evitar la depresión en la vejez?

Los niños que crecen cerca de sus abuelos son más felices según un estudio

De acuerdo a un estudio de un grupo de especialistas de la Universidad de Oxford y el Instituto de Educación de Londres reveló que:

Crecer junto a tus abuelos aporta felicidad y seguridad a los niños

El estudio en el que participaron casi 1600 niños de entre 11 y 16 años procedentes de toda Inglaterra y Gales, los niños que crecen cerca de sus abuelos llegan a ser más felices, comparado con aquellos que no.

Ante esto, el autor de la investigación señala que "los niños que interactúan con sus abuelos a diario, son más felices" ya que este tipo de relaciones cercanas "sirven de amortiguación a los efectos de los eventos adversos en la vida, como la separación de los padres, porque estas relaciones calman a los niños y les dan seguridad".

(Foto: tomada de la web)

Los abuelos aportan seguridad emocional

Otro estudio realizado por el Institute for Fiscal Studies y la Nuffield Foundation, colabora que "los abuelos que crían a sus nietos durante sus primeros años de la vida les aportan seguridad emocional".

Una relación siempre positiva

Los abuelos que comparten la vida con sus nietos influyen positivamente en sus valores y comportamientos. "Es de gran importancia la relación entre padres y abuelos para mantener las relaciones positivas intergeneracionales. También lo es la asociación positiva, la frecuencia de contacto y la realización de actividades de acompañamiento como conversar, pasear, visitar a familiares y amigos, discutir y tomar decisiones importantes", concluye el estudio realizado por la Universidad de Valencia y Kent State University.

Los abuelos también tienen beneficios al convivir con sus nietos

Los abuelos que tienen una estrecha relación con los nietos suelen padecer menos depresiones, según han observado los investigadores de un estudio del Instituto sobre el Envejecimiento de la Universidad de Boston realizado entre 376 abuelos de unos 77 años y 340 nietos de 31 años. Por lo que los abuelos también tienen beneficios al convivir con sus nietos. Además, los resultados muestran que una buena relación entre ambos influye en el bienestar psicológico de los niños hasta bien entrada la edad adulta.

En México el 55% de los niños son cuidados por sus abuelos

En México existen alrededor de millones de niños, de los cuales el 55 por ciento es cuidado por sus abuelos mientras su madre o tutor trabaja, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ahora ya lo sabes, los niños que crecen cerca de sus abuelos son más felices, y si tú viviste o vives cerca de tus abuelos, no dejarás mentir a los estudios, has vivido feliz cerca de ellos y también has puesto tu granito de arena para que ellos se sientan acompañados y felices.

También lee: Ensayo de vacuna covid se muestra prometedora para personas de 3a edad

(Con información de: bebés y más)