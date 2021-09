Los 5 principales cambios de los pechos femeninos en la pubertad

El crecimiento no lo es todo, hay más cambios de los pechos femeninos en la pubertad que todas las niñas deben conocer

La pubertad suele ocurrir entre los 10 y 14 años en las niñas y la primera señal por lo general son los cambios de los pechos.

El crecimiento de los senos es la señal más evidente, sin embargo, no es el único cambio que ocurre en esta parte del cuerpo femenino, hay muchos otros de los que te hablaremos a continuación.

Cambios de los pechos femeninos durante la pubertad

Es normal tener muchas dudas acerca del desarrollo de los pechos durante la pubertad, pero es importante entender que no hay unos pechos perfectos, ni de un tamaño o forma "correctos", pues en cada mujer los cambios son únicos.

En Centro para la Salud de las Mujeres Jóvenes indica que los pechos normales pueden ser grandes o pequeños, de color claro u oscuro, grumosos o lisos.

Estos son algunos de los cambios en los pechos femeninos durante la pubertad más comunes:

1. Crecimiento

Por supuesto que este es el cambio más evidente que ocurre en esta etapa. A medida que los pechos comienzan a desarrollarse, un pequeño bulto empieza a crecer debajo del pezón, lo que se llama brote de mama.

Luego, las glándulas mamarias y el tejido graso crecen y aquí es donde por lo general comienza el periodo menstrual. Posteriormente, los pechos cambian de forma y tamaño y los pezones empiezan a sobresalir. Alrededor de los 17 o 18 años, el crecimiento de los pechos está completo y el tamaño no cambiará a menos que haya alteraciones importantes en el peso corporal.

2. Tamaño y forma de los pezones

Otro de los cambios en los pechos femeninos en la pubertad ocurre en los pezones, pues empiezan a sobresalir y a tomar una forma específica. Existen alrededor de 7 tipos de pezones, entre los que destaca el plano, que no sobresale más que con la excitación sexual y el frío.

También están los pezones invertidos, que se caracterizan por tener un notable espacio u hoyito en el área y porque no sobresalen en absoluto. Por su parte, están los pezones unilaterales en donde uno está invertido mientras que el otro no.

3. Color de la areola y pezón

El área redonda y oscura alrededor del pezón se conoce como areola y ésta puede ser de distintos colores, desde el rosado claro al marrón oscuro, dependiendo del color de piel de la adolescente.

Las chicas de piel clara tienden a tener areolas más rosadas mientras que aquellas de piel canela u oscura tienen areolas marrón claro u oscuro.

4. Aparición de vello

Entre los cambios de los pechos femeninos en la pubertad también destaca la aparición de vello alrededor de los pezones, algo que es completamente normal de acuerdo con investigaciones de la Universidad de Illinois.

Todas las mujeres tienen aunque sea un poco de vello en los pezones, pero algunas pueden tener vellos más sobresalientes y que se pueden ver fácilmente.

5. Estrías y dolor

La piel se expande rápidamente con el crecimiento de los pechos, por lo que los tejidos delicados de debajo del pecho pueden desgarrarse, causando estrías en la piel. Además, la piel de la zona puede verse rosada o roja mientras el crecimiento ocurre, pero debería volverse del color natural de la piel en el transcurso de un año.

Las estrías en los senos suelen ser inevitables para algunas chicas, pero según un artículo de Portal Salud, utilizar productos hidratantes en la zona que contengan mantequilla de cacao, vitamina E o aloe vera pueden ayudar a que no empeoren.

Muchas niñas también sufren de sensibilidad o dolor en los pechos mientras están creciendo, sobre todo en el área del pezón. No hay de qué preocuparse, estos dolores de crecimiento son totalmente normales mientras se desarrollan los senos, aunque es probable que continúen cada mes antes del periodo menstrual.

Como ves, el crecimiento no es lo único, hay muchos cambios de los pechos femeninos durante la pubertad por lo que es importante estar al tanto de todo lo que ocurrirá en esta etapa para no alarmarse o detectar cuando algo no anda bien.

