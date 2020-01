Las 5 enfermedades más peligrosas del regreso a clases

No descuides la salud de tu hijo. Preste atención a estas enfermedades.

INGRID SILVA 07/01/2020

07/01/2020 13:39 hrs.

Conoce las enfermedades del regreso a clases más frecuentes. El regreso a clases ha llegado y con ello, una nueva etapa en la vida de tu hijo que implica un cambio de entorno, en este caso, hacia el entorno escolar, dentro del cual convivirá con otros niños, situaciones y circunstancias que pueden modificar su estado de salud y que requieren prevención.

Este 26 de agosto, alumnos de primarias y secundarias regresan a las aulas para iniciar el nuevo ciclo con una duración de 190 días, el 6 de julio de 2020 se ha establecido como el último día de actividades escolares.

Enfermedades del regreso a clases más frecuentes y peligrosas

Como sabemos que no puedes cuidar a tus hijos en todos lados y mucho menos dentro de las aulas, te presentamos las cinco enfermedades más comunes que pueden contraer en el entorno escolar:

1. Piojos. Se trata de uno de los padecimientos más comunes durante la época escolar y no necesariamente tiene que ver con la higiene, por lo tanto, no se debe señalar a los niños bajo ninguna circunstancia como "sucios", desaliñados, etc. Prácticamente, cualquier niño puede sufrir una infestación de piojos. Por lo tanto, es importante que revises de forma periódica la cabellera de tus hijos para poder aplicar un tratamiento adecuado y oportuno que detenga la propagación.

2. Resfriado. Otro padecimiento común, pues pueden existir compañeros de grupo que tengan resfriado y contagien al resto del grupo. Para prevenir, recuerda incluir alimentos ricos en vitamina C en la alimentación diaria de tus niños: elige guayabas, naranjas, mandarinas, kiwis, fresas, limones o uvas. ¡Reforzarás su sistema inmunológico!

3. Varicela. Es una enfermedad de fácil contagio, en este caso, ante la aparición de un primer brote o cambio en la temperatura corporal, deberás acudir con tus hijos al médico y notificar a las autoridades escolares.

4. Conjuntivitis. ¿Ojos rojos? Sí, también es un problema común que se contagia con facilidad si algún compañero lo tiene. Indica a tus niños que eviten tallas sus ojos y menos aún con las manos sucias.

5. Amigdalitis. Desde el primer síntoma, deberás llevar a tus hijos al médico, identifícalos: dolor en la garganta al pasar los alimentos, dolor de estómago, fiebre, inflamación de los ganglios de cuello o de las orejas y la inflamación de las amígdalas.

Otra enfermedad común es la gastroenteritis, que se presenta por el consumo de alimentos caducados o contaminados, o bien por que los niños olvidan lavarse las manos o lo hacen de forma inadecuada.

Recomendaciones generales. Explica a tus hijos sobre la importancia de lavarse las manos, antes y después de comer su lunch, antes y después de ir al baño y en caso de toser o estornudar, no cubrir su boca con las manos sino con el antebrazo.

Finalmente, ante la alta prevalencia de obesidad infantil, es necesario charlar con tus hijos sobre su alimentación. Habla con ellos sobre las opciones nutritivas y cantidades adecuadas que pueden consumir dentro de su escuela; para hacer un ejemplo práctico del que puedan aprender mucho, muéstrales y explícales el lunch que le has puesto para que lo consuma a la hora de recreo e incluye en él todos los grupos de alimentos para que conozcan sus beneficios y la importancia de cuidar su salud, aunque sean pequeños.

¡Feliz regreso a clases!