La pandemia y el uso de tecnología: ¿Un problema para adultos mayores?

Covid-19 ha ocasionado que muchas personas se comuniquen por redes sociales y trabajen desde casa, pero... ¿Qué pasa cuando no se puede participar?

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 24/07/2020

24/07/2020 13:28 hrs.

Covid y edad avanzada es una mala combinación. De acuerdo con el National Foundation for Infectious Diseases (NFID), los adultos mayores y las personas que tienen afecciones médicas crónicas, como enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes, cáncer e hipertensión, tienen un mayor riesgo de contraer un covid-19 más grave o la muerte.

Se sabe que las personas de la tercera edad ya no tienen las mismas defensas que cuando eran jóvenes y por lo tanto corren un mayor riesgo de enfermarse de gravedad. En el caso del covid-19, al ser una enfermedad que se transmite por vía aérea, los adultos mayores están más expuestos a contraerlo.

Pero a esto se le suma un problema: el uso de la tecnología para comunicarse con sus seres queridos durante la pandemia. Y no porque no tengan la capacidad o la inteligencia para usarlas, sino porque muchos de ellos no pueden pagar los servicios o los dispositivos, otros padecen enfermedades como demencia, pérdida auditiva o problemas de visión.

Covid y adultos mayores: cuando la pandemia ataca a un sector vulnerable

La pandemia de covid-19 ha ocasionado que muchas personas se comuniquen por redes sociales, pidan su comida por medio de apps en su celular y trabajen desde casa, pero... ¿Qué pasa cuando los adultos mayores no pueden participar?

Seguramente, si te han hecho a un lado de una actividad o no has podido participar en un evento en el cual querías estar, sabrás que las cuando pasa esto, las personas pueden sentirse tristes y decepcionadas.

De acuerdo con el National Institute on Aging, la depresión es un problema común en los adultos mayores.

Ahora bien, comentamos que una de las enfermedades padecidas por muchas personas de la tercera edad son los problemas de visión.

Sanitas informa que las causas para la disminución de la vista que se dan con más frecuencia en adultos mayores son:

+ Degeneración macular: Se da por la acumulación de sustancias de desecho en la parte central de la retina, lo que provoca la pérdida de visión central y visión deformada. Es la más importante de las enfermedades oculares. Representa la causa más frecuente de ceguera en personas mayores.

+ "Vista cansada": se suele dar a partir de los 45 años y debe al progresivo envejecimiento del ojo y la disminución de la elasticidad del cristalino.

+ Cataratas: se producen por la opacidad progresiva del cristalino que no permite que la luz pase a través de él.

+ Glaucoma: enfermedad que afecta al nervio óptico. Provoca que se dificulte la capacidad que tiene de transmitir información al cerebro.

+ Retinopatía diabética: Se trata de una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes y es causada por un daño en las células de la retina.

La tecnología puede llegar a ser un problema para los adultos mayores y si bien pueden tener la capacidad o la inteligencia para usarlas, no es ningún secreto que los sentidos también se van deteriorando con el tiempo.

Covid y adultos mayores: ¿Cuál podría ser la solución a este problema?

Sobre este tema, la fundadora del blog "Aging in Place Technology Watch", Laurie Orlov, menciona que se pueden instalar servicios de Wi-Fi en las comunidades de personas mayores, los hogares de ancianos y los centros de asistencia. Una posible solución.

Piénsalo: están rodeados de personas en las mismas condiciones, tienen a personas cuidándolas que las pueden ayudar con la tecnología y pueden estar en contacto con sus seres queridos.

¿Cuáles crees que sean otros problemas que enfrenten los adultos mayores con la tecnología durante la pandemia?

(Con información de CNN)