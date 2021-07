La pandemia ha dejado huérfanos a más de 131 mil niños en México

De acuerdo con una publicación en The Lancet, más allá de la mortalidad y la morbilidad, las emergencias sanitarias conllevan impactos colaterales, como menores que son privados de sus cuidadores o quedan huérfanos. ¿Qué reveló el artículo en The Lancet? Aquí te lo contamos.

Las consecuencias del coronavirus van más allá de la infección ya conocida

"Ser huérfano no es la manera en la que quieres vivir. Cuando era pequeño, un huérfano era de segunda clase. Algunas personas pensaban que "no éramos buenos". Fue doloroso, solitario, espantoso. Me preocupaba el hambre... y la gente se aprovecha de los huérfanos", explica Julie Hwang Duvall en un texto publicado en la página de Holt International Children's Services. Sus palabras son de 1989, pero dan una idea de lo que representa no tener un cuidador o una familia que cuide de ellos.

"Algunas personas pensaban que "no éramos buenos". Me preocupaba el hambre... y la gente se aprovecha de los huérfanos"

Jenuka Dodhari, por su parte, escribe en el blog de la Ama Foundation de Nepal que la vida de los huérfanos está llena de dolor porque tuvieron que enfrentar muchos problemas difíciles y su forma de vivir es diferente.

"La vida de un huérfano es muy lamentable y conmovedora. Los huérfanos no pueden experimentar el cuidado y el amor de su familia. No conocen el significado del amor", revela Dodhari.

"Los huérfanos no pueden experimentar el cuidado y el amor de su familia. No conocen el significado del amor"

Para ver un aproximado de cuántos menores han quedado huérfanos durante la pandemia, los especialistas involucrados en el artículo publicado en The Lancet sobre las consecuencias del coronavirus en este ámbito usaron datos de fertilidad y mortalidad para modelar estimaciones mínimas y tasas de fallecimientos vinculados al coronavirus de cuidadores primarios o secundarios de niños menores de 18 años en 21 naciones.

Entre esa población consideraron a los padres y abuelos con custodia como cuidadores principales, y a los abuelos co-residentes o relativos mayores (de 60 a 84 años) como cuidadores secundarios.

"Desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, estimamos que 1 millón 134 mil niños a nivel mundial experimentaron la muerte de sus cuidadores principales, incluido al menos uno de los padres o abuelos que tenían custodia. 1 millón 562 mil niños sufrieron la muerte de por lo menos un cuidador primario o secundario", se puede leer en dicha revista científica.

Las naciones de la investigación sobre las consecuencias del coronavirus que tuvieron tasas de mortalidad de cuidadores primarios de por lo menos uno por cada 1000 pequeños, incluyeron:

+ Perú (10 · 2 por 1000 niños)

+ Sudáfrica (5 · 1)

+ México (3 · 5)

+ Brasil (2 · 4)

+ Colombia (2 · 3)

+ Irán (1 · 7)

+ Estados Unidos (1 · 5)

+ Argentina (1 · 1)

+ Rusia (1 · 0)

"La orfandad y las muertes de cuidadores son una pandemia oculta resultante de las muertes asociadas al coronavirus", concluyeron los expertos

(Con información de Holt International Children's Services, The Lancet y Ama Foundation)