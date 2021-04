Durante el tiempo que llevamos de pandemia, ¿cuántas veces has podido ver a todos tus seres queridos? ¿Cuántas veces te has quedado sin poder ver a la gente que más quieres y extrañas? Ahora imagínate ser un adulto mayor y no poder ver a la persona con la que has compartido toda tu vida, hoy te contaremos la conmovedora historia de una pareja que la covid los separó pero el amor los volvió a unir.

Las estrictas medidas sanitarias en algunos países han hecho que las personas se separen y no se puedan ver durante meses.

La covid los separó pero el amor los volvió a unir

Mary y Gordon llevaban meses sin verse debido al confinamiento que el primer ministro británico, Boris Johnson aprobó en diciembre para Reino Unido. Cuatro meses después, el matrimonio ha podido reencontrarse gracias a las nuevas medidas aprobadas que permiten que hasta dos personas puedan hacer una visita domiciliaria a los familiares o amigos que viven en una residencia.

Mary, que vivió en su casa al comienzo de la pandemia, fue internada en una residencia distinta a la de su esposo, haciendo que el matrimonio pasara estos meses separados y sin poder verse.

Ha sido la propia residencia en la que se encuentra Mary que ha compartido el emotivo reencuentro entre Mary y Gordon, que no dudaron ni un segundo en fundirse en un fuerte abrazo, demostrando el gran amor que se tienen.

Mary y su esposo no se separarán más

Este matrimonio ya no tendrá que separarse porque Gordon es ya un inquilino más en la residencia: "Nuestra encantadora Mary ha tenido una verdadera sorpresa hoy... su amado esposo Gordon ha venido a vivir a Bailey House con ella. Después de estar sin verse durante varios meses, sin duda fue un reencuentro muy emotivo", se puede leer en un post de Facebook.

El vídeo del reencuentro tiene más de 110 mil reproducciones en Facebook, y más de 39 mil comentarios de usuarios que han quedado conmovidos al ver el video y leer la historia.

¿Los adultos mayores que ya se han vacunado pueden convivir?

En México un total de 7 millones 023 mil 011 adultos ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra covid, mientras que tres millones 302 mil 638 ya cuentan con el esquema completo de vacunación. Las personas que ya han recibido las dos dosis pueden realizar las siguientes actividades de acuerdo a los Centros de Prevención y Control de Enfermedades:

-Pueden reunirse en espacios interiores con personas totalmente vacunadas sin cubrebocas y no tienen que respetar la sana distancia.

-Pueden reunirse en espacios interiores con personas no vacunadas de cualquier edad pertenecientes a otro hogar sin usar cubrebocas ni mantener la sana distancia, a menos que alguna de esas personas tenga mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de covid.

-Pueden viajar sin hacer cuarentena en otro país.

(Foto: Freepik)

¿Pero que sí deben seguir haciendo las personas aunque ya estén vacunadas?

-Debe seguir tomando medidas para protegerse y proteger a los demás, en muchas situaciones, como usar cubrebocas, mantener la sana distancia y evitar las multitudes y los espacios con mala ventilación.

-Debe seguir evitando las congregaciones medianas o numerosas.

-Debe seguir estando atento a los síntomas del covid-19, especialmente si ha estado con alguien enfermo. Si tiene síntomas de covid-19, debe realizarse una prueba de detección, además de quedarse en casa y mantenerse alejado de las demás personas.

(Foto: Pinterest)

Como pudiste ver el covid separó a la pareja pero el amor los volvió a unir, ellos estarán juntos por el resto de sus vidas, pero deberán seguir cuidándose de la covid-19. Si ya tienes la vacuna puedes realizar algunas actividades pero siempre siguiendo las medidas sanitarias, cuidándote tú, cuidas a los de tu alrededor.

