Infusiones y tés en el embarazo, ¿cuáles si y cuáles no?

Las infusiones y tés en el embarazo pueden estar muy concentrados y tener altas cantidades de cafeína, lo que es peligroso para el desarrollo del bebé

SUSANA CARRASCO 23/06/2020

23/06/2020 14:28 hrs.

El consumo de infusiones y tés en el embarazo es un tema sobre el que existen muchos mitos, pues algunos afirman que todos son inofensivos mientras que otros, aseguran que pueden ser peligrosos. ¿Qué dicen los especialistas al respecto? A continuación, te decimos todo lo que debes saber sobre estas bebidas de acuerdo a la ciencia.

El embarazo es una etapa en que la mujer debe cuidar mucho su dieta y en ese sentido, algunas hierbas que se usan para preparar infusiones y tés deben consumirse con cierta precaución, pues no todos son recomendables al esperar un bebé.

Aunque generalmente los tés se usan para aliviar molestias de forma natural, lo cierto es que debemos informarnos muy bien sobre los que se pueden tomar y los que no en el embarazo. Toma nota.

Infusiones y tés en el embarazo

Muchos proveedores de atención alternativa sugieren el consumo de infusiones y tés en el embarazo para apoyar la salud de la mujer en esta etapa, pues se ha demostrado que las hierbas con que se preparan a menudo proporcionan una fuente adicional de nutrientes como el calcio, magnesio y el hierro. Sin embargo, debido a la falta de estudios sobre la mayoría de las hierbas, la Food and Drug Administration (FDA) sugiere tomar precauciones al tomar infusiones y tés, especialmente durante el embarazo.

¿Qué tés son seguros durante el embarazo? De acuerdo a la American Pregnancy Association, se debe tomar en cuenta si se trata de tés de hierbas o no hierbas. En el caso de los tés de no hierbas, como el verde, negro o de oolong, suelen tener cantidades considerables de cafeína y antioxidantes, por lo que no deben tomarlos las mujeres embarazadas ni lactantes. La cafeína en el embarazo puede causar complicaciones en el desarrollo del bebé, pues cruza la placenta y el pequeño no es capaz de metabolizarlo como si fuera un adulto, lo que puede dañarlo. De igual manera, pueden aumentar los trastornos del sueño.

En cuanto a las infusiones y tés de hierbas, se sabe que son naturalmente libres de cafeína, aunque se debe tener cuidado de no tomar bebidas con exceso de hierbas. En general, las marcas comerciales de tés de hierbas están hechos de forma segura porque contienen cantidades razonables de hierbas y solo usan aquellas que son aprobadas por la FDA. No obstante, los tés de hierbas que no se producen de forma comercial pueden ser peligrosos, pues suelen estar hechos con cantidades excesivas, lo que puede resultar tóxico.

Té de frambuesa, recomendado por especialistas

Estudios médicos han demostrado que el té de frambuesa roja puede ser consumido de forma segura en el embarazo, pues contiene propiedades que pueden disminuir la duración del parto y los números de intervenciones, como la ruptura artificial de las membranas, el parto asistido y la cesárea.

La hoja de frambuesa roja también parece ayudar a prevenir los embarazos de gestación prematura y postérmino, es decir evita dar a luz demasiado temprano o demasiado tarde. Rica en hierro, esta hierba ha ayudado tonificar el útero, aumenta la producción de leche, disminuye la náusea, y alivia los dolores del parto.

Los médicos recomiendan tomar este tipo de té solamente después del primer trimestre y siempre avisando al especialista que se piensa tomarlo.

Otros tés que son seguros y benéficos en el embarazo son:

Hierbabuena: Puede ser ideal para aliviar molestias en el embarazo como la náusea, las náuseas matutinas, y las flatulencias.

Toronjil: Tiene un efecto calmante y ayuda aliviar la irritabilidad, el insomnio, y la ansiedad.

Jengibre: Ayuda aliviar la náusea y los vómitos comunes durante la gestación.

Menta: Útil en el alivio de náuseas/náuseas matutinas y las flatulencias.

Tés contraindicados en el embarazo

Como ya lo mencionamos, la falta de información sobre algunas hierbas que se usan en los tés y el alto contenido de cafeína de algunos, hace que deban descartarse por completo en el embarazo, tales como:

-Té negro, verde y de oolong

-Ruda

-Manzanilla

-Boldo

-Sábila de aloe vera

-Ortiga

-Diente de león

-Alfalfa

-Raíz de romaza

Si quieres disfrutar de infusiones y tés en el embarazo puedes hacerlo en casa de forma segura añadiendo naranjas, manzanas, piñas, limones, limas, peras, canela u hojas frescas de hierbabuena a agua hirviendo, pero asegúrate de no usar plantas que no sabes exactamente qué son o si es segura consumirlas durante el embarazo.

