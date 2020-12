De acuerdo a un estudio, el 80 por ciento de las futuras mamás se sienten estresadas durante el embarazo

El embarazo para algunas mujeres es una etapa maravillosa que disfrutan a plenitud, sin embargo, para otras puede ser estresante y preocupante por diversos motivos, pero ¿el estrés en el embarazo influye en el sexo del bebé? Te respondemos en esta nota.

De acuerdo a una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología en Estados Unidos, casi el 80 por ciento de las futuras mamás se sienten estresadas durante su embarazo.

¿Estrés en el embarazo influye en el sexo del bebé?

Un estudio elaborado por el Proceedings of the National Academy of Sciences revela que las futuras mamás que sufren estrés físico o mental durante sus embarazos tienen menos probabilidades de tener un niño y también pueden tener un mayor riesgo de parto prematuro.

"El útero es un primer hogar influyente", dijo la autora principal Catherine Monk, directora de salud mental de las mujeres en la unidad obstétrica/ginecología en el Centro Médico Irving de New York.

También aseguró que los varones son más vulnerables en el útero y presumiblemente, el estrés en estas mujeres es de largo tiempo.

Las mujeres con más signos de estrés tuvieron más niñas que niños

Los resultados de este estudio mostraron que las mujeres que tenían presión arterial más alta y otros signos de estrés físico tuvieron cuatro niños por cada nueve niñas.

Las madres que estaban psicológicamente estresadas tenían dos niños por cada tres niñas. Todas las mujeres que participaron en el estudio tuvieron embarazos saludables.

Madres estresadas son más vulnerables a dar a luz prematuramente

Las mujeres embarazadas que fueron presionadas físicamente también fueron más propensas a dar a luz prematuramente que las madres sin estrés. Sin embargo, las futuras madres con tensión mental tuvieron más complicaciones durante el parto, como un parto más prolongado que las madres con estrés físico.

El apoyo social juega un papel importante para las futuras madres

El estudio demostró que cuando las futuras madres recibieron apoyo social, como tener a alguien con quien hablar o contar para que les ayudara con sus problemas, el riesgo de parto prematuro desapareció, a lo que Monk refirió como un descubrimiento sorprendente.

"El apoyo podría ser de familiares y amigos. Podría ser un sentido de pertenencia en una comunidad religiosa. Es el sentido de cohesión social lo que la investigación sugiere se convierte en un amortiguador contra las experiencias de estrés. Significa que tomes un descanso", dijo Monk.

La hormona del cortisol durante el embarazo

Otro estudio de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos encontró que las mujeres embarazadas bajo presión tenían niveles más altos de cortisol; estos niveles estaban presentes en el líquido amniótico del bebé a las 17 semanas de gestación.

Si estás próxima a ser mamá recuerda que un embarazo pleno se logra con la ayuda de los seres queridos y que el estrés puede ser un enemigo durante este periodo.

