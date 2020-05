¿Es seguro el sexo oral durante el embarazo?

Aunque es una práctica placentera se debe tener especial cuidado del sexo oral en el embarazo porque podría aumentar el riesgo de ETS que se contagian al bebé

05/05/2020 17:48 hrs.

No se habla mucho sobre la actividad sexual durante la gestación, en algunos casos se recomiendan algunas posiciones sexuales para hacerlo más cómodo, pero poco se dice sobre los riesgos o beneficios de algunas prácticas sexuales específicas, como el sexo oral en el embarazo.

¿Es realmente seguro dar y recibir placer oral en esta etapa? Los especialistas responden y te dan consejos para disfrutar de tu sexualidad sin riesgos para ti o tú bebé.

Sexo oral en el embarazo

El sexo oral es una actividad sexual muy placentera que consiste en estimular los genitales con la boca y la lengua. Es muy popular debido a que al hacerlo, no hay riesgo de un embarazo, aunque sí de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como clamidia, sífilis, virus del papiloma humano hasta VIH. Aquí es donde surge el riesgo para las embarazadas.

Una de las principales ETS que se pueden adquirir por medio de las practicas sexuales orales es el herpes, el cual puede ser especialmente peligroso durante el embarazo, pues hay hasta un 50% de probabilidades de que el bebé nazca enfermo.

Este panorama empeora si sumamos el hecho de que el sistema inmune de las mujeres embarazadas se debilita y hay una menor capacidad para combatir las infecciones sexuales.

De acuerdo a la Asociación Americana de la Salud Sexual, contraer herpes genital durante las fases finales del embarazo es especialmente peligroso, porque el virus se puede transmitir al bebé, causándole complicaciones médicas graves e incluso, la muerte.

Los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos (CDC por sus siglas inglés) señalan que las mujeres embarazadas pueden infectarse con las mismas enfermedades sexuales que aquellas que no están esperando un bebé. Muchas de estas ETS pueden desarrollarse de forma silenciosa o sin síntomas, pero sobre todo, pueden contagiarse al bebé.

Recibir sexo oral durante el embarazo no solo aumenta el riesgo de ETS, también podría comprometer la salud del corazón. ¿Cómo? De acuerdo la experta en sexualidad, Lindsey Doe, quien le practica sexo oral a una embarazada debe tener cuidado de no soplar dentro de la cavidad vaginal, pues los vasos sanguíneos dilatados corren mayor riesgo de sufrir embolias gaseosas o burbujas que afectan el sistema cardiovascular.

¿Y qué hay de hacerle sexo oral a la pareja durante el embarazo? Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Leiden en Holanda, sugiere que hay una relación entre una menor incidencia de preeclampsia en el embarazo y el hecho de tragar semen al practicarle sexo oral a la pareja.

No obstante, el riesgo de las ETS sigue siendo latente por lo que la condición es hacerlo únicamente con una persona sana. De lo contrario, se debe hacer uso del condón o preservativo.

Las barreras bucales son otra opción para disfrutar del sexo oral en el embarazo ya que se colocan entre la boca y la vagina antes de la práctica sexual. Puedes hacerlas en casa simplemente cortando la punta y el borde superior de un condón, de manera que quede un rectángulo.

El sexo oral en el embarazo no está prohibido, pero se deben tomar todas las precauciones para no ponerse en riesgo de una ETS, pues en esta etapa podría ser mucho más peligroso no solo para la mujer, sino para el bebé.

