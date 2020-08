¿Es posible tener un embarazo imprevisto después de los 35 años?

Se cree que después de los 35 años, la fertilidad de la mujer desciende drásticamente, pero eso no significa que no pueda ocurrir un embarazo imprevisto

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 12/08/2020

12/08/2020 12:11 hrs.

Una de las cosas que más nos repiten a las mujeres es que no debemos esperar demasiado para tener hijos, pues a medida que pasan los años, la fertilidad va disminuyendo y es más difícil lograr concebir. Pero ¿qué tan cierto es? Estudios recientes revelan que, en realidad, hay una alta probabilidad de tener un embarazo imprevisto después de los 35 años.

Se ha estudiado que hay cambios hormonales en el cuerpo de la mujer previos a la menopausia que pocas veces se explican, pero que tienen un papel fundamental en las probabilidades de concebir de manera inesperada en esta etapa de la vida.

Antes de que te confíes y pienses que hay muy pocas posibilidades de embarazarte después de los 35 años, a continuación, te compartimos algunos datos comprobados por la ciencia que te harán reconsiderar esta idea.

Embarazo imprevisto después de los 35 años

No cabe duda de que, la medicina reproductiva ha avanzado significativamente en los últimos años, pero a pesar de ello, perduran algunas ideas que pueden confundir a las mujeres respecto al funcionamiento de sus cuerpos. Una de las más comunes es aquella que afirma que después de los 35 años, la concepción es prácticamente imposible.

TAMBIÉN LEE: Mujeres usan copa menstrual para lograr un embarazo rápido, ¿funciona?

Aunque la edad juega un papel fundamental en el desarrollo de un embarazo saludable, no necesariamente está ligado a la capacidad que una mujer tenga para embarazarse. Al respecto, los doctores David Vantman y Margarita Vega Blanco, de la Universidad de Chile, encontraron que existe una alta probabilidad de un embarazo imprevisto después de los 35 años, específicamente entre los 37 y 38 años.

De acuerdo con su estudio llamado "Fisiología reproductiva y cambios evolutivos con la edad de la mujer", entre los 37 y 38 años, el número de ovocitos, es decir de óvulos inmaduros, decrece en exponencialmente en la mujer, lo que es el paso previo a la menopausia, que es cuando se dejarán de producir óvulos y se perderá por completo la capacidad para embarazarse. No obstante, mientras eso ocurre, el proceso de ovulación se acorta y por ende, también el ciclo menstrual, lo que causa que los días fértiles de la mujer aumenten su frecuencia.

No te confíes, usa anticonceptivos

El problema es que muchas mujeres no conocen estos cambios y se quedan con la idea de que después de los 35 es prácticamente imposible embarazarse, así que descuidan la planificación familiar y no hacen uso de los métodos anticonceptivos. Esto causa que surja con mayor frecuencia un embarazo imprevisto o no deseado entre los 37 y 38 años, lo que podría causar diversas dificultades porque a esa edad, es más probable sufrir complicaciones o un embarazo de alto riesgo.

Si todavía no estás convencida de que eso es posible, otro estudio publicado en 2004 y retomado por la BBC determinó que el 82% de las mujeres entre los 35 y 39 años quedó embarazada en menos de un año, lo que significa que, si bien la fertilidad disminuye con la edad, no lo hace tan rápido como se pensaba.

Así que no te confíes y haz uso de un método anticonceptivo después de los 35 años, incluso si tu ciclo menstrual empieza a ser irregular o llega uno meses y luego no, pues Mayo Clinic advierte que en tanto sigas teniendo períodos menstruales, es posible concebir, así que, si quieres evitar el embarazo imprevisto, protégete hasta que no hayas menstruado durante 12 meses seguidos, lo que indicará el inicio de la menopausia.

SIGUE LEYENDO: 3 errores que causan un falso negativo en la prueba de embarazo

(Con información de Vix)