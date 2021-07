Notar que un bebé no llora al nacer causa mucha preocupación, pero una experta explica que puede ser algo normal

En el parto, uno de los momentos más significativos es cuando el bebé empieza a llorar, no obstante, esto no siempre ocurre y puede causar preocupación en los nuevos padres. ¿Es malo que un bebé no llore al nacer? A continuación, te detallamos todo al respecto.