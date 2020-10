Ensayo de la vacuna covid es prometedor para los ancianos

Los efectos secundarios que se presentaron con más frecuencia fueron: escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, mialgia y dolor en el lugar de la inyección

ADRIÁN AGUIRRE 02/10/2020

02/10/2020 18:25 hrs.

Los adultos mayores son una de las poblaciones de riesgo en la pandemia de covid-19. Sin embargo, una prueba experimental contra el SARS-CoV-2 parece generar más anticuerpos en las personas de la tercera edad (mayores de 70 años) que, incluso, en adultos de mediana edad.

El estudio fue publicado en The New England Journal of Medicine y esto es lo que se descubrió.

Ensayo de vacuna covid se muestra prometedor en personas de la tercera edad

Los investigadores llevaron a cabo un ensayo abierto de fase 1, de una vacuna que "codifica" la proteína de pico estabilizada del SARS-CoV-2 en adultos sanos y ampliaron la investigación para incluir a 40 adultos mayores.

"Todos los participantes fueron asignados secuencialmente para recibir dos dosis de 25mg o 100mg de vacuna administradas con 28 días de diferencia", explicaron los científicos en el estudio original.

Los efectos secundarios que se presentaron con más frecuencia fueron: escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, mialgia y dolor en el lugar de la inyección.

"Dichos eventos adversos dependieron de la dosis y fueron más comunes después de la segunda inmunización. Las respuestas de los anticuerpos de unión aumentaron rápidamente después de la primera inmunización", revelaron los científicos.

Mayor cantidad de dosis (mg) significó mayores resultados, pues la dosis de 100mg generó títulos de anticuerpos neutralizantes y de unión más altos que la dosis de 25mg

"Esto respalda el uso de la dosis de 100mg en un ensayo de vacuna de fase 3. La vacuna mRNA-1273 indujo altos niveles de anticuerpos neutralizantes y de unión en adultos mayores, y las tendencias dependientes del tiempo y de la dosis fueron similares a las respuestas en adultos más jóvenes", concluyeron los especialistas.

Sin embargo, fue un estudio muy pequeño, por lo que los autores resaltan que se necesita más investigación al respecto.

Hay que recordar que todavía no se tiene una vacuna contra el coronavirus y que antes de aprobarse una vacuna, deberá cursar por tres fases clínicas (y aprobarlas) para así garantizar la eficacia y seguridad de las personas a quienes les sea aplicada.