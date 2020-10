En 8 de cada 10 hogares mexicanos vive una persona mayor

De acuerdo con los últimos datos censales, en México hay poco más de 10 millones de personas mayores, con ligero predominio de mujeres, pues ellas viven más

01/10/2020 08:16 hrs.

Hoy es el Día Internacional de las personas de edad avanzada, una celebración que este año, informa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca promover un envejecimiento saludable. En 8 de cada 10 hogares vive una persona mayor; 2.5 millones de hogares solo están integrados por personas de este grupo de edad, y 6 de cada 10 realizan actividades laborales de forma independiente, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Sin embargo, 7 de cada 10 personas se encuentran en pobreza multidimensional y en la Ciudad de México, las personas mayores de 65 años son el grupo poblacional que experimentó el mayor aumento de la pobreza, al pasar del 26.5% en 2012, al 29.3% en 2018.

La ONU menciona que dentro de los propósitos de la temática de 2020, se busca sensibilizar sobre las necesidades especiales de salud de las personas mayores y sus contribuciones a su propia salud y al funcionamiento de las sociedades en las que viven.

En SuMédico entrevistamos al doctor, especialista en Medicina Interna y Geriatría por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Ciencias en Vitalidad y Envejecimiento por la Universidad de Leiden, Raúl Hernán Medina Campos, quien platicó sobre los cuidados que requieren los adultos mayores.

Día Internacional de las personas de la tercera edad: ¿Cómo cuidar a los adultos mayores en casa?

Medina Campos, quien también es maestro en Ciencias en Vitalidad y Envejecimiento por la Universidad de Leiden, explica que en el momento actual hay que distinguir dos tipos de cuidados: los que requieren los adultos mayores por la pandemia y los cuidados habituales.

Durante la pandemia, el especialista señala que resulta importante mantenerlos lo más resguardados posibles, minimizar el contacto que puedan tener con personas que no vivan en su domicilio, evitar en la medida de lo posible que salgan de casa si no es indispensable y ayudarlos en el pago de servicios y la compra de artículos, para que precisamente no tengan que salir.

"En casa, se deben tomar las medidas de higiene: limpieza de superficies, lavado de manos, la sana distancia en donde sea posible, el uso de cubrebocas cuando es inevitable convivir con gente que no vive normalmente en casa o que no está completamente confinada. Esto, además de sus cuidados habituales, dependiendo de su manejo de enfermedades crónicas, que continúen con sus tratamientos, tanto los farmacológicos como los no farmacológicos", explica el especialista.

"Especialmente, dado que se encuentran muchos de ellos limitados al espacio de su domicilio, las personas mayores requieren mantenerse física e intelectualmente estimulados. La actividad física se vuelve fundamental y es importante mantener su mente ocupada con estímulos de diversa índole"

¿Qué ejercicios pueden hacer en casa las personas de la tercera edad?

El doctor menciona que en general, un régimen de ejercicios para personas mayores debe contener tres componentes mínimos e indispensables:

1) Actividad aeróbica o cardiovascular: correr, nadar, hacer bicicleta. "Mientras están en casa, lo ideal es que tengan una actividad aeróbica que se pueda hacer dentro del hogar, como caminar dentro del inmueble o si hay un patio, en éste; si se tiene una caminadora o una bicicleta fija, se puede recurrir a ellas. A estas alturas ya también podría considerarse salir a caminar un poquito fuera del domicilio manteniendo la distancia", detalla Medina Campos.

2) Actividades de fuerza muscular: ejercicios diseñados para mantener los músculos activos y preservar o en la medida de lo posible aumentar la masa muscular: pesas, mancuernillas, levantar botellas de agua o botes con arena.

3) Balance y flexibilidad: Resulta fundamental para prevenir caídas y mantener la movilidad. El tai chi o la yoga son unos ejemplos.

¿Cómo pueden estimular su mente las personas de la tercera edad?

El experto indica que la lectura es una excelente manera de que las personas de la tercera edad se mantengan cognitiva o intelectualmente estimulados, pero que también se puede recurrir a los ejercicios de memoria, actividades como sopas de letras, sudokus, crucigramas o rompecabezas.

"También existen actividades guiadas, que no son recreativas como las primeras, pero son prescritas con más precisión por personas especializadas en neuropsicología", añade el doctor.

¿Qué pueden comer las personas de la tercera edad?

"No hay una recomendación específica de qué pueden comer y qué no, porque depende mucho de sus características. En buena medida, la dieta puede quedar de alguna manera restringida por la presencia de enfermedades crónicas. Muchas personas tienen hipertensión, diabetes o ambas y la dieta deberá adaptarse en ese sentido a estos padecimientos cuando los hay", detalla Medina Campos, quien añade que cuando no se presentan estas enfermedades, un adulto mayor no tendría que ser esencialmente distinto de una persona más joven.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) informa que en México se estima que el 70% de la población padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad

"El énfasis quizá sí sería en lo que SÍ deben comer. Una buena ingesta de proteína resulta esencial para que las personas mayores preserven su masa muscular y no la pierdan de manera tan acelerada. La proteína se encuentra sobre todo en alimentos de origen animal, pero también en unas fuentes vegetales, como por ejemplo, las leguminosas", explica el doctor.

"Las personas mayores que se ven como una carga para los demás pueden acabar pensando que su vida tiene menos valor y, como consecuencia de ello, son más proclives a la depresión y el aislamiento social": Organización Mundial de la Salud (OMS)

Recomendaciones que le daría a las personas que cuidan a un adulto mayor en casa durante la pandemia:

"Me gustaría primero felicitarlos. No todo el mundo, aún teniendo la posibilidad, elige proporcionar estos cuidados, incluso pueden llegar a darle la vuelta. La recomendación principal es ser pacientes, no inutilizarlos, tratar de fomentar que las personas mayores se mantengan tan físicamente activas y tan participativas en casa como les sea posible. El hecho de que haya que cuidarlas y protegerlas no significa que hay que hacer todo por ellas, al contrario. Hay que fomentar en ellos y en ellas el auto cuidado. Es decir, involucrarlos en el cuidado de su propia salud, en la toma de decisiones respecto de su salud y en general de la casa, hacerlos partícipes del hogar: permitir que hagan las actividades en las que puedan involucrarse en la medida de lo posible y no excluirlos de la toma de decisiones en general", concluye el especialista.