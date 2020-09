El significado de los 5 gestos de bebés más comunes

Saber cuál es el significado de los gestos de bebés más comunes ayuda a mantener el bienestar y la salud del niño y a mejorar la relación con él

21/09/2020 16:18 hrs.

Los bebés no hablan, pero sin duda pueden transmitirnos algunas cosas con sus gestos y cuando el vínculo con ellos es muy fuerte, podemos notar que hacen ciertos movimientos para expresarse sin palabras. Si no estás muy segura de lo que te quiere decir, a continuación, te decimos el significado de los gestos de bebés más comunes.

Enseñar a un bebé a comunicarse antes de poder hablar es fundamental para que el pequeño tenga un correcto desarrollo, pero para ello, debes saber cómo interpretar sus movimientos y hacerle saber que realmente lo entiendes.

(Foto: Freepik)

Tal vez no lo has notado, pero desde que tu bebé llegó a este mundo, no deja de decirte cosas, pues quiere compartirte sus sensaciones, inquietudes, alegrías y miedos, por ello es tan importante conocer el significado de los gestos de bebés más comunes. Toma nota.

Significado de los gestos de bebés

Existen ciertos gestos en bebés que buscan decirnos exactamente lo que sienten y si quieres conocerlos todos, aquí los enlistamos para ti:

1. Mirada

Los bebés pueden decirnos mucho con su dulce mirada y solo debemos observar con cuidado, pues nos indican cuando están atentos a algo o si tienen mucho sueño. Por ejemplo, si te mira fijamente mientras le hablas, significa que está poniendo mucha atención y no se quiere perder ninguno de tus movimientos. En cambio, si comienza a entrecerrar sus ojitos o hasta intenta frotarlos, es señal de que desea dormir.

2. Sonrisa

La sonrisa de un bebé nos puede alegrar el alma instantáneamente, pues es angelical y rápidamente nos derrite de amor. En las primeras semanas de nacido, no es más que un movimiento de labios espontáneo y reflejo sin motivo, incluso es posible detectarlo desde que está en el vientre por medio de las ecografías.

A partir de la cuarta o sexta semana de vida, es posible ver la primera sonrisa del bebé que surge luego de una estimulación agradable por parte de mamá o papá. Esta respuesta será cada vez más común después de mimos, caricias y besos. La sonrisa puede acompañarse de un movimiento de manos y piernas y más tarde, algunas carcajadas.

(Foto: Pexels)

3. Movimiento de piernas

Cuando notamos que el bebé mueve activamente sus piernas y que además lo acompaña con una enorme sonrisa, entonces nos está diciendo que está muy feliz, disfrutando del momento. Pero si el movimiento de piernas es más bien inquieto y con llanto, es señal de que su pañal está sucio o que la temperatura de la habitación lo hace sentir incómodo.

(Foto: Freepik)

4. Abre las palmas o hace puños

Si el bebé abre las manos en repetidas ocasiones, te está diciendo que ya está satisfecho con la comida y que ya quiere estar activo. Al notar esta señal, lo ideal es jugar con el bebé y motivarlo a explorar su alrededor. Por su parte, cuando cierra sus manitas y hace puños, entonces podría significar que siente alguna tensión, tiene hambre o está experimentando estrés, así que presta mucha atención.

(Foto: Pexels)

5. Se chupa los dedos o toda su manita

Cuando se chupa los dedos, puede ser algo común después de comer, especialmente cuando ya empieza a ingerir alimentos sólidos. En cambio, si ves que el bebé trata de morderse todo su puñito, indica que tiene hambre, aunque si lo hace después de comer, podría significar más bien que ya quiere dormir y está tratando de calmarse solo para conciliar un sueño profundo.

(Foto: Freepik)

La 'Guía de la expresión del bebé' del Instituto del Bebé MUK, basada en una investigación científica que analizó las expresiones faciales y vocales de los bebés, indica que saber identificar las emociones del pequeño "ayuda a mantener el bienestar y la salud del niño y a mejorar la relación de los progenitores con su hijo". Así que analiza los movimientos y gestos de tu bebé para aprender a interpretarlos correctamente y fortalecer aún más el vínculo emocional.

(Con información de Bebés y más, Bioguia y Consumer)