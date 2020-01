Muchos aseguran que se operó, pero Odalys Ramírez asegura que el camino para recuperar su figura tras el parto no fue así de fácil

17/01/2020 17:52 hrs.

Solo han pasado 8 meses desde que Odalys Ramírez dio a luz a su pequeño Rocco, pero la conductora de televisión ya presume en redes sociales un abdomen plano y firme, ¿cómo lo hizo? Este es el secreto de Odalys Ramírez para recuperar su figura tras el parto.

Algunos medios especularon que se sometió a una cirugía de abdomen, pero ella revela lo que realmente hizo para lucir esbelta a menos de un año del parto.

¿Cómo recuperó su figura Odalys Ramírez?

Odalys ha subido varias fotografías a sus redes sociales donde se le ve con una figura torneada y sobre todo, un abdomen firme a pesar de que tuvo un bebé hace apenas unos meses.

Aunque muchos dijeron que se operó, la realidad es que la conductora ha tenido que poner mucha disciplina y empeño en recuperar su figura.

Aproximadamente 40 días después del parto, Odalys compartió un mensaje a sus seguidores, relatando cómo ha sido el proceso.

"El cuerpo es sabio y tiene memoria, me da risa que dicen ´seguro se metió una máquina´, otros tantos aseguran ´obvio se operó´ y no, en realidad es que el secreto está un tanto en la genética, pero mayormente en la lactancia y la buena alimentación", escribió en sus redes sociales.

"Esa máquina o supuesta operación se llama comer lechuga cuando lo que se te antoja es comer un pan. Ahí voy y como siempre, les iré compartiendo mis avances", agregó.

Antes de poder retomar su rutina de ejercicios, Odalys tuvo que seguir de forma muy disciplinada una dieta para recuperar la figura tras el parto, aunque asegura que siempre cuidó que tuviera los nutrientes necesarios para seguir dando pecho a su bebito.

"No es magia, es disciplina, calma y mucho amor a una misma. Todavía estoy a 4 kilos de mi peso, pero tengo paciencia y no me desconcentro de mi objetivo. Primero comer saludable y lo necesario para amamantar a mi hijo y segundo, poco a poco ir volviendo a lo que era antes", señaló.

Pero la dieta no fue todo, pues cuando el médico al fin le autorizó comenzar con su rutina de ejercicios, Odalys enseguida se puso a ejercitar su cuerpo.

En los primeros meses, la conductora tomó clases de ejercicios posparto, los cuáles eran principalmente de bajo impacto y con poco o nada de peso adicional al de su propio cuerpo.

En su canal de YouTube, asegura que además se ejercitó usando una faja, la cual le dio más soporte para hacer los cuatro ejercicios principales en los que se concentró:

Ejercicio 1

Desplantes. Este movimiento consiste en colocar los pies al ancho de la cadera para luego llevar uno hacia adelante en ángulo de 90°, mientras el otro casi toca el suelo con la rodilla. Hay que mantener la espalda recta en todo momento y alternar las piernas para bajar y subir.

Ejercicio 2

Lagartijas. Este es uno de los movimientos más completos para fortalecer el cuerpo, pues trabajas los brazos, piernas, abdomen y hasta los glúteos. Solo debes hacer un pequeño cambio si acabas de tener un bebé, apóyate en las rodillas al bajar para tener más soporte.

Ejercicio 3

Puente. Tener un trasero firme y unas piernas torneadas después del parto es posible con este ejercicio. Debes acostarte boca arriba, dobla las piernas y pon los pies lo más cerca que puedas de tus glúteos. Coloca una almohada entre tus rodillas y apriétala. Sube y baja cuidado que tu trasero no toque el suelo.

Ejercicio 4

Puente con brazos. Odalys confiesa que aunque se ve fácil, en realidad no lo es, pues se debe mantener la misma postura del ejercicio 3 pero ahora debes elevar la almohada con tus brazos y llevarla hacia atrás de la cabeza.

Si quieres seguir la rutina a la perfección, checa el video que la propia Odalys hizo explicando los ejercicios:

Recuerda que el camino para recuperar la figura tras el parto no es fácil, hay que hacer un esfuerzo por comer mejor y ejercitar el cuerpo, siempre con la aprobación del médico y cuidado que la lactancia no se vea afectada.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., la mayoría de las mujeres pierden la mitad del peso del bebé hacia las 6 semanas después del parto y el resto casi siempre se baja durante los siguientes meses.

Debes tomarte tu tiempo, pues el cuerpo se tarda en recuperarse del parto.

¿Te animas a intentarlo?

