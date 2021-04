Si tienes más de un hijo habrás notado que sus personalidades no son iguales, o si tienes hermanos sabrás que tu personalidad no es igual a la de ellos. Pero, ¿el orden de nacimiento influye en la personalidad de las personas? Te aclaramos esa duda en esta nota.

Es importante que sepas que la personalidad de cada persona jamás será igual y para educar a tus hijos deberás de tener una estrategia distinta con cada uno de ellos.

Independientemente del lugar que ocupen en la familia, cada quien tiene su propia personalidad. Es importante centrarse en las diferencias que hacen único a cada hijo, ayudarles a hacer destacar sus destrezas y reforzar sus debilidades.

¿El orden de nacimiento influye en la personalidad de las personas?

El doctor Kevin Leman, psicólogo y autor del libro "El orden del nacimiento", cree que hay una relación directa entre la personalidad de un individuo y el orden de nacimiento.

Pero, no se trata de una ciencia exacta. No es un molde que se adapta a todas las familias, ya que cada una tiene sus circunstancias y particularidades, cada individuo tiene sus rasgos de personalidad y desde luego, no todos tienen los mismos padres, por lo tanto restringir la personalidad al orden en el que se ha nacido es un error. Leman habla de rasgos generalizados, características que han sido identificadas por el lugar de nacimiento.

La personalidad cambia dependiendo del orden de nacimiento:

El hijo mayor

El primogénito suele alcanzar todo lo que se propone y elige profesiones en las que pueda destacar. Se esfuerza por alcanzar el éxito. Está acostumbrado a ser administrativo y alabado, sus logros son reconocidos y lo asume con naturalidad.

Le gustan los juegos y las profesiones en las que pueda destacar. Les gusta ser el centro de atención de sus padres. Es líder y competitivo.

"Los primogénitos son los primeros en todo... y son los que deciden la altura del listón", asegura Leman, que añade un dato interesante, ya que la mayoría de los presidentes en Estados Unidos han sido primogénitos o hijos únicos.

Las expectativas que ponen los padres en el primer hijo no las ponen en los demás. Por ello, tienden a ser más responsables, perfeccionistas y ordenados, pues no quieren defraudar a sus padres.

(Foto: Pinterest)

El hijo de en medio

"El papel del segundo es opuesto al del hermano mayor, sobretodo si es del mismo sexo", opina Punset, psicólogo y especialista en relaciones humanas. Todo lo que hace es por ser distinto al mayor y suele pasar más desapercibido.

Goza de menos admiración y atención, por lo que aprenden antes a valerse por sí mismos.

Precisamente por quedar entre el mayor y el más pequeño, el del medio suele ser el pacificador de la familia, según Leman. Esto hace que desarrolle mayores habilidades sociales y de negociación, y que sean más leales en sus relaciones.

(Foto: Pinterest)

Hijo pequeño

El pequeño necesita llamar la atención, por lo que tiende a ser más creativo, rebelde y divertido que los demás hermanos.

Son bromistas, astutos y saben salir airosos de situaciones complicadas. Según Leman, "los hijos pequeños son manipuladores, sociales, extrovertidos, se venden muy bien... Los niños se salen con la suya y saben cómo ganarse el cariño de la gente.

Los padres suelen relajarse y son más permisivos con los más pequeños. Son mucho menos estrictos con ellos a diferencia de cómo fueron con sus hermanos mayores.

(Foto: Pinterest)

¿Pasa lo mismo con tus hijos o con tus hermanos? El orden de nacimiento puede influir de gran manera en las personas.

