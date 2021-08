El año escolar peligra por delta; niños podrían contagiar a sus padres

¿Qué se sabe sobre el regreso a clases presenciales ? La vacunación contra el coronavirus ya está en marcha desde hace meses y los menores no entraron en los grupos de riesgo cuando se mencionaron las personas que debían tener más cuidado con el virus. ¿Eso significa que ya pueden ir a la escuela sabiendo que muchos de sus maestros ya recibieron la inyección?

La aparición de una variante poco entendida ha hecho que muchos padres se pregunten si es seguro o no para sus hijos. Otros creen que deben regresar a clases.

Todo lo contrario. De acuerdo con especialistas, el año escolar peligra por la aparición de la variante delta de covid y también existe el riesgo de que los padres de familia resulten afectados si los pequeños regresan a las aulas.

Puedes leer: Cubrebocas y ventilación, mejores que sana distancia en escuelas

Regreso a clases presenciales, un panorama poco seguro para padres y madres

El New York Times informa que a medida que inicia el año escolar, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Academia Estadounidense de Pediatría y varios especialistas están de acuerdo en que reabrir las instituciones educativas debería ser algo prioritario.

De acuerdo con este medio, durante el 2020 existió un debate polémico sobre la contribución de las escuelas a la propagación del SARS-CoV-2, si deberían cerrar sus puertas y el momento ideal para hacerlo. Un factor que influía en la postura de padres, funcionarios y maestros era el hecho de que las escuelas estuvieran abiertas mientras se encontraba circulando un virus poco entendido y de reciente aparición, pues parecía algo inaceptable.

La otra postura era que el cierre implicaría una pérdida de aprendizaje, empeoramiento de la salud mental y el incremento de las disparidades educativas, además de las dificultades para los padres de familia.

También te puede interesar: La salud de los niños peligra por coronavirus; el descuido es grave

Los padres podrían estar en riesgo

Un informe publicado el 21 de julio en The New England Journal of Medicine menciona que los especialistas hallaron que los menores que se van a campamentos de verano transmiten el coronavirus a los miembros de sus casas cuando regresan a casa, aunque la sana distancia y el uso de cubrebocas ayudaron a reducir el riesgo.

"La transmisión eficiente del SARS-CoV-2 de adolescentes y niños en edad escolar a los miembros del hogar llevó a la hospitalización de adultos con casos secundarios del virus. En los hogares en los que se dio la transmisión, la mitad de los familiares estaban infectados", se puede leer en esta revista científica.

El regreso a clases presenciales está en riesgo porque si bien el estudio se dio con los denominados "campistas" (que van a cursos de verano), la situación es parecida, ya que implica que los menores salgan e interactúen con otros pequeños y adultos.

¿Crees que es conveniente el regreso a clases presenciales o prefieres esperar a que se vacune a los menores?

(Con información de New York Times)