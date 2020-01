Día de Reyes, ¿qué regalar a un niño según su edad?

Los regalos en Día de Reyes deben ir de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentren

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 03/01/2020

03/01/2020 12:05 hrs.

Cada año surgen dudas entre los adultos acerca de qué regalar a un niño en Día de Reyes según su edad.

Por ello, te ayudamos y te damos una guía de los expertos para encontrar las mejores opciones para obsequiar a tus pequeños.

¿Qué regalar a un niño en Día de Reyes?

En primer lugar, es importante revisar cuáles son las formas en las que los niños están jugando y aprendiendo.

La tecnología en los hogares ha cambiado la forma en que los menores aprenden y se divierten. De acuerdo con un estudio realizado en el 2017 por la Academia Americana de Pediatría, los niños de 2 a 5 años, están expuestos a las pantallas entre 30 minutos y una hora al día.

Entonces, ¿qué regalar a un niño en reyes? ¿significa que ya no sirven los juguetes convencionales?

De acuerdo con la psicóloga Grecia Vargas de Santiago,a la hora de comprar un regalo para un niño es importante tener en cuenta que además de divertirse, pueda desarrollar sus habilidades.

Es importante moderar la cantidad de obsequios, ya que el niño debe aprender que las cosas se deben conseguir con esfuerzo.

TAMBIÉN LEE: ¿Qué es la dislexia y cómo afecta la salud mental de niños?

Estos son, según la psicóloga Vargas, los regalos más adecuados para niños de acuerdo a la edad y la etapa de desarrollo en la que se encuentran:

De 12 meses a 2 años: Se trata de la primera infancia. En esta etapa es importante dar regalos que estimulen el desarrollo cognitivo, emocional, así como las destrezas motrices de los niños.

Por ejemplo, juguetes musicales o juguetes con texturas, con el fin que vayan explorando el mundo que los rodea.

De 3 a 6 años: En esta etapa, el niño o niña ya posee una mayor capacidad de raciocinio, por lo que es recomendable dar juguetes relacionados con lo cognitivo.

Tales son juegos de mesa, así como juguetes que les ayuden a desarrollar habilidades y talentos como deportivos, artísticos, entre otros.

A partir de los 9 años, es decir, cuando el niño alcanza la etapa final de la niñez, se recomienda dar regalos relacionados con actividades que los hagan sentir mayores, como un buen libro o un videojuego adecuado a su edad.

¿Cómo elegir regalos adecuados?

Además de saber qué regalar a un niño, te recomendamos tomar en cuenta estas características que sirven como guía para hacer una buena compra:

1. Revisa que los juguetes cumplan con las normas de seguridad. Debemos tomar en cuenta que los juguetes no contengan piezas pequeñas, que sean fabricados con materiales no tóxicos, y evitar las puntas filosas, así como elementos de metal y vidrio.

También es importante desechar las envolturas plásticas.

2. Procura que fomenten la igualdad y las habilidades: es decir, buscar juguetes que eviten los estereotipos, y con los que los niños pueden desarrollar habilidades sociales, físicas, emocionales, lingüísticas. Así jugarán y aprenderán al mismo tiempo.

3. Recuerda que un juguete más caro no es mejor: existen juguetes de diversos precios, sin embargo, el costo no garantizará la diversión de los pequeños, así que no te obsesiones con ello.

Un juguete sencillo puede apoyar a la educación y al desarrollo de habilidades sin ser costoso.

4. Presta especial atención a aquellos juguetes que fomentan la violencia, como las armas de juguete, o los videojuegos bélicos.

Además de regalar juguetes a los niños, es importante fomentar la importancia de pasar tiempo con los familiares y seres queridos, así que pasa tiempo de calidad con los niños, escúchalos y resuelve sus dudas.

¿Ya sabes qué regalarle a tus pequeños?

SIGUE LEYENDO: 5 propósitos de Año Nuevo ideales para mamás y papás