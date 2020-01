Cuidado con el síndrome del niño hiperregalado en Día de Reyes

El síndrome del niño hiperregalado puede causar problemas en el desarrollo y comportamiento de los pequeños

SUSANA CARRASCO 03/01/2020

03/01/2020 17:28 hrs.

Comprar regalos para los niños parece fácil, pero en realidad hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta antes de darles todo lo que nos piden. ¿Sabías que existe el síndrome del niño hiperregalado? Es común en fechas como el Día de Reyes y puede tener consecuencias negativas en el comportamiento de tu hijo.

Así que si no estás seguro de qué o cuánto regalarle a tus pequeños, checa esta guía de los expertos para que tu regalo no cause problemas en su desarrollo.

Síndrome del niño hiperregalado

De acuerdo a la psicóloga Grecia de Jesús, los padres deben tener mucho cuidado con el síndrome del niño hiperregalado en fechas como Día de Reyes, pues sucede cuando le regalamos a los niños mucho más de lo que deberíamos o de lo que necesitan, es decir, cuando les damos todo lo que nos piden con la creencia de que los haremos más felices.

Pero en realidad, lo que causamos son problemas en su desarrollo y en su forma de apreciar la vida.

¿Cuánto debemos regalar entonces? Según la experta, existe una regla sencilla que puede ayudarnos, la llamada regla de los 4 regalos.

Consiste en regalarle a los niños solo cuatro cosas que:

1. Vayan a usar

2. Necesiten

3. Deseen

4. Ayude a sus tareas extraescolares

Cuando regalamos más de la cuenta surge el síndrome del niño hiperregalado, que es el sentimiento que genera recibir demasiados regalos, hasta el punto de no entender el valor de cada uno más allá del mero hecho material.

El peligro de esto es que puede despertar sentimientos de egoísmo y consumismo en los pequeños, además de que a la larga puede causarles baja tolerancia a la frustración, tendencia al aburrimiento y a las adicciones. También favorece el empobrecimiento de su imaginación.

¿Cuánto es correcto regalarles?

La psicóloga recomienda que para evitar caer en la tentación de comprar demasiados regalos para los niños en Día de Reyes o en cualquier otra fecha similar, debemos aprovechar la oportunidad de inculcarles valores que los alejen del materialismo.

Para ello, la experta aconseja elegir junto con ellos qué les hace más ilusión recibir de entre todo lo que les gustaría tener, ya que eso les ayudará a valorar mucho más el obsequio al momento de recibirlo.

Otra cosa que debemos hacer es escribir junto con ellos la carta a los Reyes Magos, pues de esta manera los estaremos ayudando a controlar su impulso de elegir más de los regalos que realmente necesita recibir.

Toma en cuenta que los regalos pueden servir como un premio por el esfuerzo realizado durante el año o el buen comportamiento.

Al final, son los padres los que deben poner sentido común y hacer entender a los pequeños que los regalos no son la parte más importante de fechas como la Navidad o el Día de Reyes.

La experta recalca que aunque el número de regalos sea inferior al que el niño espera recibir, podemos presentarlos de forma mucho más atractiva, compartiendo en todo momento la ilusión junto con ellos, para que la emoción por cada uno de los regalos sea mayor.

"No debemos olvidar que realmente el mejor regalo que podemos darle a un hijo es nuestro tiempo, así que intenta que alguno de los regalos que le des sea algo que le permita compartir tiempo contigo", concluye la psicóloga.

Recuerda que Día de Reyes puede ser una buena oportunidad para enseñarles a los niños a pensar de forma solidaria y evitar que sean materialistas, así que no la desaproveches y limítate a darle solo los regalos necesarios. No permitas que tu hijo desarrolle el síndrome del niño hiperregalado.

(Con información de Infosalus)